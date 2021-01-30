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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Миррен
Селтик - Сент-Миррен: обзор матча 30 января 2021
Селтик
30.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Миррен
32'
О. Эдуард
18'
K. Dennis
37'
I. Durmus
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Сент-Миррен
85'
Замена
Р. Тейт
️️️️
D. Connolly
Замена
М. Джонстон
️️️️
Д. Тернбулл
82'
74'
Замена
Д. Обика
️️️️
C. MacPherson
Замена
Р. Кристи
️️️️
И. Соро
63'
Замена
А. Айети
️️️️
М. Эльюнусси
62'
62'
Замена
Д. Дойл-Хейз
️️️️
K. McAllister
62'
Замена
И. Брофи
️️️️
K. Dennis
Замена
С. Уэлш
️️️️
Н. Биттон
46'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Л. Гриффитс
46'
37'
ГОЛ! 1:2!
I. Durmus
Пас отдал
K. McAllister
ГОЛ! 1:1!
О. Эдуард
Пас отдал
К. МакГрегор
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
K. Dennis
Пас отдал
D. Connolly
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
3-1-3-1-2
19
Бэйн
32
Тэйлор
25
Даффи
20
Айер
55
Биттон
19
Соро
14
Тернбулл
42
МакГрегор
10
Эльюнусси
29
Эдуард
29
Гриффитс
4-3-3
31
Анвик
15
8
22
Фрэйзер
5
Шонесси
21
Эрхахон
17
МакГрат
11
7
21
9
55
Биттон
23
Уэлш
23
Уэлш
55
Биттон
14
Тернбулл
10
Джонстон
10
Джонстон
14
Тернбулл
29
Гриффитс
7
Рогич
7
Рогич
29
Гриффитс
19
Соро
10
Кристи
10
Кристи
19
Соро
10
Эльюнусси
9
Айети
9
Айети
10
Эльюнусси
7
31
Дойл-Хейз
31
Дойл-Хейз
7
21
2
Тейт
2
Тейт
21
8
9
Обика
9
Обика
8
9
27
Брофи
27
Брофи
9
Остались в запасе
Селтик
Сент-Миррен
9
Патрик Климала
ЦФ
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
9
Патрик Климала
ЦФ
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Остались в запасе
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Селтик - Сент-Миррен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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