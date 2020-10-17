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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Килмарнок
Ливингстон - Килмарнок: обзор матча 17 октября 2020
Ливингстон
17.10.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Килмарнок
11'
С. Питтман
24'
А. Тшибола
37'
C. Burke (П)
57'
Г. Килти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Килмарнок
Желтая карточка
E. Ambrose
90'
85'
Замена
Y. Mulumbu
️️️️
А. Тшибола
Желтая карточка
J. Guthrie
84'
77'
Замена
М. Пайннок
️️️️
Г. Килти
Замена
C. Sibbald
️️️️
А. Форрест
72'
70'
Замена
И. Брофи
️️️️
Н. Кабамба
70'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
C. Burke
Замена
M. Poplatnik
️️️️
S. Robinson
68'
Желтая карточка
M. Bartley
66'
57'
ГОЛ! 1:3!
Г. Килти
37'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
C. Burke
Желтая карточка
С. Тиффони
27'
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Тшибола
ГОЛ! 1:0!
С. Питтман
Пас отдал
J. Serrano
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
5
Jon Guthrie
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Скотт Питтман
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Килмарнок
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
Килмарнок
11
Мич Пайннок
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
2-1-5-2-1
5
0
2
МакКрори
28
8
Холт
6
2
Девлин
8
Питтман
17
Тиффони
14
Форрест
12
3-3-5
21
3
8
36
Тшибола
4
Пауэр
29
1
11
Килти
14
Кабамба
28
4
28
99
99
28
14
Форрест
10
10
14
Форрест
11
Килти
11
Пайннок
11
Пайннок
11
Килти
36
Тшибола
21
21
36
Тшибола
14
Кабамба
27
Брофи
27
Брофи
14
Кабамба
29
7
МакКензи
7
МакКензи
29
Остались в запасе
Ливингстон
Килмарнок
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
1
Макс Стриек
ВР
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
3
Кирон Браун
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
1
Макс Стриек
ВР
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
3
Кирон Браун
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Ливингстон - Килмарнок
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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