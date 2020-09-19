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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Ливингстон
Селтик - Ливингстон: обзор матча 19 сентября 2020
Селтик
19.09.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Ливингстон
20'
К. МакГрегор
23'
Р. Кристи
52'
А. Айети
16'
Д. Холт (П)
78'
J. Serrano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Ливингстон
Желтая карточка
П. Климала
90'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
О. Нтчам
85'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Р. Кристи
84'
Замена
П. Климала
️️️️
А. Айети
79'
78'
ГОЛ! 3:2!
J. Serrano
Пас отдал
Д. Холт
Замена
Н. Биттон
️️️️
А. Атем Эльхамед
74'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Ж. Фримпонг
74'
69'
Замена
S. Robinson
️️️️
C. Sibbald
69'
Замена
L. Lokotsch
️️️️
С. Тиффони
ГОЛ! 3:1!
А. Айети
Пас отдал
Р. Кристи
52'
50'
Желтая карточка
C. Sibbald
ГОЛ! 2:1!
Р. Кристи
Пас отдал
Г. Тэйлор
23'
ГОЛ! 1:1!
К. МакГрегор
Пас отдал
А. Айети
20'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Холт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Ливингстон
3
Кирон Браун
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Marvin Bartley
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
28
Scott Robinson
ЦП
13
Lars Lokotsch
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баркас
44
Эльхамед
25
Даффи
20
Айер
32
Тэйлор
30
Фримпонг
10
Нтчам
8
Браун
42
МакГрегор
10
Кристи
9
Айети
4-1-4-1-1
5
10
0
3
Браун
2
МакКрори
8
Холт
2
Девлин
8
Питтман
6
17
Тиффони
12
9
Айети
9
Климала
9
Климала
9
Айети
30
Фримпонг
49
Форрест
49
Форрест
30
Фримпонг
10
Кристи
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
10
Кристи
44
Эльхамед
55
Биттон
55
Биттон
44
Эльхамед
10
Нтчам
14
Тернбулл
14
Тернбулл
10
Нтчам
17
Тиффони
13
13
17
Тиффони
10
28
28
10
Остались в запасе
Селтик
Ливингстон
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
14
Алан Форрест
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
1
Макс Стриек
ВР
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
14
Алан Форрест
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
1
Макс Стриек
ВР
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Селтик - Ливингстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
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