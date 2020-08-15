Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Сент-Джонстон
Килмарнок - Сент-Джонстон: обзор матча 15 августа 2020
Килмарнок
15.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
62'
А. Тшибола
85'
Д. Уотерспун
90+4'
M. O'Halloran
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Сент-Джонстон
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
M. O'Halloran
Замена
Г. Килти
️️️️
C. Burke
86'
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уотерспун
Пас отдал
L. Craig
81'
Замена
J. Robertson
️️️️
C. Conway
Замена
И. Брофи
️️️️
Н. Кабамба
79'
70'
Замена
C. Booth
️️️️
С. Тансер
65'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Ш. Руни
Замена
A. McGowan
️️️️
М. Пайннок
65'
Красная карточка
R. Millen
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Тшибола
Пас отдал
М. Пайннок
62'
Желтая карточка
А. Пауэр
55'
33'
Желтая карточка
Ш. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
4
Алан Пауэр
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
0
L. Craig
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Сент-Джонстон
2
Wallace Duffy
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
33
John Robertson
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
3-2-3-1-2
17
Финдлей
3
8
21
22
4
Пауэр
36
Тшибола
29
11
Пайннок
14
Кабамба
1
4-3-3
12
20
МакНамара
4
Гордон
17
Тансер
26
Руни
0
8
Маккэнн
6
Керр
17
14
7
11
Пайннок
12
12
11
Пайннок
14
Кабамба
27
Брофи
27
Брофи
14
Кабамба
29
11
Килти
11
Килти
29
7
33
33
7
17
Тансер
24
24
17
Тансер
26
Руни
10
Уотерспун
10
Уотерспун
26
Руни
Остались в запасе
Килмарнок
Сент-Джонстон
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
20
Ross Sinclair
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
Остались в запасе
20
Ross Sinclair
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Килмарнок - Сент-Джонстон
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
Новости команд
Все
Килмарнок
Сент-Джонстон
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+