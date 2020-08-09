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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Селтик
Килмарнок - Селтик: обзор матча 09 августа 2020
Килмарнок
09.08.2020, воскресенье, 18:30
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
24'
C. Burke (П)
11'
Р. Кристи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Селтик
87'
Замена
Б. Болинголи
️️️️
Г. Тэйлор
Замена
Г. Килти
️️️️
C. Burke
87'
80'
Замена
О. Нтчам
️️️️
С. Браун
72'
Желтая карточка
С. Браун
66'
Замена
П. Климала
️️️️
М. Эльюнусси
66'
Замена
А. Атем Эльхамед
️️️️
Ж. Фримпонг
Замена
B. Haunstrup
️️️️
Р. МакКензи
46'
Желтая карточка
А. Пауэр
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
C. Burke
24'
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кристи
Желтая карточка
G. Dicker
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
34
Curtis Lyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
3-2-3-3
17
Финдлей
3
8
21
22
4
Пауэр
36
Тшибола
29
7
МакКензи
14
Кабамба
1
4-2-3-1
1
Баркас
30
Фримпонг
6
Жульен
20
Айер
32
Тэйлор
8
Браун
42
МакГрегор
49
Форрест
10
Кристи
10
Эльюнусси
29
Эдуард
7
МакКензи
20
20
7
МакКензи
29
11
Килти
11
Килти
29
32
Тэйлор
5
Болинголи
5
Болинголи
32
Тэйлор
10
Эльюнусси
9
Климала
9
Климала
10
Эльюнусси
30
Фримпонг
44
Эльхамед
44
Эльхамед
30
Фримпонг
8
Браун
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Браун
Остались в запасе
Килмарнок
Селтик
11
Мич Пайннок
ЛВ
34
Curtis Lyle
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
7
Карамоко Дембеле
ПВ
20
Скотт Робертсон
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Нир Биттон
ОП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
11
Мич Пайннок
ЛВ
34
Curtis Lyle
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
Остались в запасе
7
Карамоко Дембеле
ПВ
20
Скотт Робертсон
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Нир Биттон
ОП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Килмарнок - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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