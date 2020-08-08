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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Росс Каунти
Гамильтон Академикал - Росс Каунти: обзор матча 08 августа 2020
Гамильтон Академикал
08.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Росс Каунти
76'
B. McKay
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Росс Каунти
90'
+1
Желтая карточка
I. Vigurs
Замена
T. Owolabi
️️️️
Р. Каллахан
85'
Замена
J. Hamilton
️️️️
Ш. Вонт
82'
79'
Замена
R. Draper
️️️️
Г. Пэтон
79'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
B. McKay
76'
ГОЛ! 0:1!
B. McKay
62'
Замена
M. Gardyne
️️️️
Д. Тиллсон
62'
Замена
J. Mullin
️️️️
Л. Эрвин
Замена
C. Trafford
️️️️
C. Smith
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
11
Lewis Smith
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
5
Markus Fjortoft
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
4
Ciaran McKenna
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
22
Justin Johnson
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
16
David Templeton
ЦФ
Росс Каунти
0
C. Morris
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
3-3-4
30
2
Одоффин
2
Вонт
33
18
Каллахан
11
25
5
16
20
Мойо
32
3-3-4
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
4
Яковитти
43
Рид
12
Пэтон
11
22
Тиллсон
31
Стюарт
9
94
Эрвин
6
18
Каллахан
36
36
18
Каллахан
32
6
6
32
2
Вонт
40
40
2
Вонт
9
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
9
94
Эрвин
14
14
94
Эрвин
12
Пэтон
6
6
12
Пэтон
22
Тиллсон
7
7
22
Тиллсон
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Росс Каунти
22
Justin Johnson
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
4
Ciaran McKenna
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
David Templeton
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
0
C. Morris
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
22
Justin Johnson
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
4
Ciaran McKenna
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
David Templeton
ЦФ
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
0
C. Morris
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Гамильтон Академикал - Росс Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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Гамильтон Академикал
Росс Каунти
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2018.11.11 22:51
7
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2018.07.07 22:14
5
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2016.11.15 08:45
1
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2016.09.27 11:13
16
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
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