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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Твенте
РКС Ваалвейк - Твенте: обзор матча 13 мая 2021
РКС Ваалвейк
13.05.2021, четверг, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
2 : 1
Завершен
Твенте
48'
С. Соу
54'
С. Соу
47'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Твенте
Желтая карточка
А. Туба
90'
+5
88'
Желтая карточка
Ж. Дроммел
88'
Красная карточка
Данило
Замена
L. Daneels
️️️️
Р. ван дер Венне
83'
76'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
В. Брама
76'
Замена
C. Staring
️️️️
Р. Зерруки
Желтая карточка
Т. Остинг
69'
Замена
Ш. Адевойе
️️️️
М. Меленстен
66'
Замена
F. Stokkers
️️️️
С. Нгонг
66'
59'
Замена
Д. Думич
️️️️
T. van Leeuwen
58'
Замена
Д. Ротс
️️️️
Н. Маркело
ГОЛ! 2:1!
С. Соу
Пас отдал
Т. Остинг
54'
ГОЛ! 1:1!
С. Соу
Пас отдал
Т. Остинг
48'
47'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
К. Мениг
Замена
С. Бакари
️️️️
Х. Гаари
46'
38'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Л. Илич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
0
P. Quasten
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-1-3-3
31
Лампру
5
Туба
3
Гаари
21
Меленстен
6
Анита
25
Остинг
10
ван дер Венне
16
Нгонг
8
Тахири
19
Соу
0
4-2-1-3
16
Дроммел
98
Маркело
24
Остерволде
24
Эбуехи
5
Смал
6
Брама
6
Зерруки
21
Илич
11
Мениг
90
Данило
10
16
Нгонг
27
27
16
Нгонг
21
Меленстен
4
Адевойе
4
Адевойе
21
Меленстен
3
Гаари
2
Бакари
2
Бакари
3
Гаари
10
ван дер Венне
14
14
10
ван дер Венне
10
4
Думич
4
Думич
10
6
Зерруки
6
6
6
Зерруки
98
Маркело
11
Ротс
11
Ротс
98
Маркело
6
Брама
80
Ремерато
80
Ремерато
6
Брама
21
Илич
7
Нарсинг
7
Нарсинг
21
Илич
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Твенте
26
Себбе Августинс
ЦП
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
0
H. Mulder
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
26
Себбе Августинс
ЦП
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
0
H. Mulder
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Остались в запасе
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча РКС Ваалвейк - Твенте
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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