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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Витесс
Спарта - Витесс: обзор матча 07 мая 2021
Спарта
07.05.2021, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
3 : 0
Завершен
Витесс
36'
B. Smeets
77'
Л. Ти
80'
Э. Эмега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Витесс
84'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Л. Опенда
84'
Замена
I. Toure
️️️️
А. Броя
Замена
Р. Харчуш
️️️️
B. Smeets
82'
ГОЛ! 3:0!
Э. Эмега
Пас отдал
А. Мейерс
80'
ГОЛ! 2:0!
Л. Ти
Пас отдал
B. Smeets
77'
Замена
М. Хейлен
️️️️
М. Энгельс
73'
Замена
Э. Эмега
️️️️
С. Мейнанс
73'
66'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Я. Расмуссен
ГОЛ! 1:0!
B. Smeets
Пас отдал
М. Энгельс
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
8
Марио Энгельс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
27
Реда Харчуш
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
3-5-2
40
Окойе
2
Абелс
3
Вриндс
4
14
Мейерс
21
Харруи
10
6
Ауассар
21
Мейнанс
9
Ти
8
Энгельс
4-3-1-2
22
Пасвер
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
6
Тронстад
22
Беро
23
Базур
6
Таннан
27
Броя
17
Опенда
10
27
Харчуш
27
Харчуш
10
8
Энгельс
13
Хейлен
13
Хейлен
8
Энгельс
21
Мейнанс
22
Эмега
22
Эмега
21
Мейнанс
17
Опенда
5
Ороз
5
Ороз
17
Опенда
27
Броя
27
27
27
Броя
14
Расмуссен
9
Дарфалу
9
Дарфалу
14
Расмуссен
Остались в запасе
Спарта
Витесс
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
10
Томас Брунс
ЦП
1
Йерун Хувен
ВР
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
Остались в запасе
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
10
Томас Брунс
ЦП
1
Йерун Хувен
ВР
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Спарта - Витесс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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