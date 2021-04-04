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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Фортуна
Фейеноорд - Фортуна: обзор матча 04 апреля 2021
Фейеноорд
04.04.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 28 тур
2 : 0
Завершен
Фортуна
50'
Б. Линссен
83'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Фортуна
85'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
М. Тирпа
ГОЛ! 2:0!
С. Бергейс
83'
78'
Замена
Т. Верлинден
️️️️
Д. Кокс
78'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Т. Теки
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
М. Димерс
70'
58'
Замена
Л. Семеду
️️️️
Э. Ханссон
ГОЛ! 1:0!
Б. Линссен
Пас отдал
С. Бергейс
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
Фортуна
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
33
Leroy George
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
4-2-2-2
1
Бейлов
3
Маласья
31
Боттегин
25
Спайич
2
Гертрейда
21
Торнстра
8
Фер
10
Димерс
23
Бергейс
30
Линссен
9
Боженик
4-3-2-1
1
ван Ош
4
Анга
38
4
Янссен
27
Кокс
5
Теки
20
Сентьенс
25
Тирпа
9
Флемминг
7
Ханссон
91
Полтер
10
Димерс
10
Тейшейра
10
Тейшейра
10
Димерс
27
Кокс
7
Верлинден
7
Верлинден
27
Кокс
25
Тирпа
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
25
Тирпа
5
Теки
8
Мутуссами
8
Мутуссами
5
Теки
7
Ханссон
7
Семеду
7
Семеду
7
Ханссон
Остались в запасе
Фейеноорд
Фортуна
14
Алиу Бальде
ЛВ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Leroy George
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
14
Алиу Бальде
ЛВ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
Остались в запасе
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Leroy George
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Фейеноорд - Фортуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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