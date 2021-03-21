Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Виллем II
Витесс - Виллем II: обзор матча 21 марта 2021
Витесс
21.03.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 27 тур
0 : 0
Завершен
Виллем II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Виллем II
89'
Замена
О. Ромени
️️️️
К. Вридт
82'
Замена
Л. Селахи
️️️️
М. Трезор
77'
Замена
М. Келерт
️️️️
Ч. Наннели
Замена
П. Вруг
️️️️
С. Тронстад
77'
Замена
М. Манхоф
️️️️
У. Таннан
77'
Желтая карточка
У. Таннан
54'
Замена
Л. Опенда
️️️️
М. Виттек
46'
24'
Желтая карточка
W. Spieringhs
Желтая карточка
Я. Расмуссен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
27
Армандо Броя
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Пасвер
6
Корнелиссе
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
2
Даса
6
Тронстад
22
Беро
6
Таннан
9
Дарфалу
27
Броя
2-2-5
49
Мурич
8
Хольмен
17
Кен
8
Ллонч
7
Наннели
22
14
Павлидис
11
Вридт
31
Трезор
6
32
Виттек
17
Опенда
17
Опенда
32
Виттек
6
Таннан
42
Манхоф
42
Манхоф
6
Таннан
6
Тронстад
8
Вруг
8
Вруг
6
Тронстад
11
Вридт
10
Ромени
10
Ромени
11
Вридт
31
Трезор
18
Селахи
18
Селахи
31
Трезор
7
Наннели
27
Келерт
27
Келерт
7
Наннели
Остались в запасе
Витесс
Виллем II
39
Ноа Огайо
ЦФ
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
23
Дан Хейсман
АП
5
Доминик Ороз
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
61
Геркем Саглам
АП
26
Йорн Брондел
ВР
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
39
Ноа Огайо
ЦФ
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
23
Дан Хейсман
АП
5
Доминик Ороз
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
61
Геркем Саглам
АП
26
Йорн Брондел
ВР
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Витесс - Виллем II
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
Новости команд
Все
Витесс
Виллем II
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+