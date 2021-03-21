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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - АДО Ден Хааг
Аякс - АДО Ден Хааг: обзор матча 21 марта 2021
Аякс
21.03.2021, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
5 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
11'
Д. Ренш
21'
Б. Бробби
32'
Э. Альварес
44'
Д. Тадич
50'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АДО Ден Хааг
Замена
М. Кудус
️️️️
Н. Тальяфико
79'
77'
Замена
Д. Филипп
️️️️
R. Kishna
71'
Замена
P.
️️️️
A. El Khayati
71'
Замена
J. Goossens
️️️️
Т. Гомельт
Замена
З. Лабиад
️️️️
Д. Классен
55'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Э. Альварес
55'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Б. Бробби
55'
ГОЛ! 5:0!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Нерес
50'
46'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Б. Адеканье
46'
Замена
Б. Кемпер
️️️️
Х. Фамилья-Кастильо
Замена
У. Идрисси
️️️️
Д. Тадич
46'
ГОЛ! 4:0!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. Ренш
44'
ГОЛ! 3:0!
Э. Альварес
32'
ГОЛ! 2:0!
Б. Бробби
Пас отдал
Д. Ренш
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ренш
Пас отдал
Д. Нерес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
19
Томислав Гомельт
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
0
Y. Mokhtar
ЦП
8
Давид Филипп
АП
10
Pascu
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
17
Блинд
6
Мартинес
2
Ренш
3
Тальяфико
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Тадич
18
Классен
7
Нерес
9
Бробби
4-2-1-3
50
Фрайзль
27
ван Эвейк
38
Пинас
4
Дель Фабро
5
Фамилья-Кастильо
8
де Бур
19
Гомельт
17
Бесуйен
11
Адеканье
23
31
4
Альварес
4
Схюрс
4
Схюрс
4
Альварес
3
Тальяфико
20
Кудус
20
Кудус
3
Тальяфико
18
Классен
52
Лабиад
52
Лабиад
18
Классен
10
Тадич
11
Идрисси
11
Идрисси
10
Тадич
9
Бробби
2
Траоре
2
Траоре
9
Бробби
5
Фамилья-Кастильо
12
Кемпер
12
Кемпер
5
Фамилья-Кастильо
23
10
10
23
31
8
Филипп
8
Филипп
31
11
Адеканье
9
Арвейлер
9
Арвейлер
11
Адеканье
19
Гомельт
11
11
19
Гомельт
Остались в запасе
Аякс
АДО Ден Хааг
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
6
Джамал Амофа
ЦЗ
34
Amar Ćatić
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
0
Y. Mokhtar
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
Остались в запасе
6
Джамал Амофа
ЦЗ
34
Amar Ćatić
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
0
Y. Mokhtar
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Аякс - АДО Ден Хааг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
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