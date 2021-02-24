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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Фейеноорд
Гронинген - Фейеноорд: обзор матча 24 февраля 2021
Гронинген
24.02.2021, среда, 20:45
Голландия. Эредивизие, 21 тур
0 : 0
Завершен
Фейеноорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Фейеноорд
Замена
С. Шрек
️️️️
М. Эль-Ханкури
87'
Замена
В. Даммерс
️️️️
Р. Лундквист
87'
81'
Замена
М. Димерс
️️️️
О. Кекчю
81'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Б. Линссен
76'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
Б. Ньивкоп
Замена
П. Абрахам
️️️️
Й. Ларсен
65'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Т. Суслов
65'
Замена
М. Леаль
️️️️
Г. Гудмундссон
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Луис Синистерра
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Гронинген
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
33
Joël van Kaam
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
12
Lucas Pratto
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Падт
3
Гудмундссон
6
Итакура
5
ван Хинтум
23
те Верик
8
ван Кам
9
Да Крус
27
Эль-Ханкури
10
Лундквист
14
Ларсен
10
Суслов
3-2-3-2
22
Марсман
5
Сенеси
31
Боттегин
3
Маласья
8
Фер
21
Торнстра
23
Бергейс
6
Кекчю
2
Ньивкоп
30
Линссен
17
Синистерра
10
Лундквист
4
Даммерс
4
Даммерс
10
Лундквист
3
Гудмундссон
2
Леаль
2
Леаль
3
Гудмундссон
10
Суслов
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
10
Суслов
14
Ларсен
7
Абрахам
7
Абрахам
14
Ларсен
27
Эль-Ханкури
8
Шрек
8
Шрек
27
Эль-Ханкури
30
Линссен
9
Боженик
9
Боженик
30
Линссен
2
Ньивкоп
2
Гертрейда
2
Гертрейда
2
Ньивкоп
6
Кекчю
10
Димерс
10
Димерс
6
Кекчю
Остались в запасе
Гронинген
Фейеноорд
33
Joël van Kaam
ЦФ
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
34
Kian Slor
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
12
Lucas Pratto
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
33
Joël van Kaam
ЦФ
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
34
Kian Slor
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Остались в запасе
12
Lucas Pratto
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Гронинген - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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