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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Зволле
Утрехт - Зволле: обзор матча 30 января 2021
Утрехт
30.01.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 20 тур
3 : 3
Завершен
Зволле
2'
С. ван де Стрек
53'
А. Махер (П)
90+6'
Х. тер Авест
4'
В. Мисиджан
39'
Т. Лам (П)
67'
Т. Бейтинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Зволле
ГОЛ! 3:3!
Х. тер Авест
Пас отдал
Б. Рамселар
90'
+6
Желтая карточка
Р. Балк
90'
+3
90'
+3
Красная карточка
B. Van Polen
Замена
Р. Балк
️️️️
О. Буссаид
85'
80'
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
Т. Лам
Замена
Б. Рамселар
️️️️
В. Янссен
78'
Желтая карточка
О. Буссаид
73'
71'
Замена
E. Reijnders
️️️️
В. Мисиджан
71'
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
Т. Бейтинк
67'
ГОЛ! 2:3!
Т. Бейтинк
Замена
U. Emanuelson
️️️️
Й. ван Овереем
61'
Замена
М. Силла
️️️️
A. Dalmau
61'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Махер
53'
46'
Замена
П. Клемент
️️️️
И. Ферай
46'
Замена
М. Бенсон
️️️️
D. Huiberts
39'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Лам
4'
ГОЛ! 1:1!
В. Мисиджан
Пас отдал
С. ван Вермескеркен
ГОЛ! 1:0!
С. ван де Стрек
Пас отдал
А. Махер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
6
Адам Махер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Зволле
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
13
Рико Штридер
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
7
Ремко Балк
ПВ
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
3-3-1-3
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
5
тер Авест
14
Янссен
6
Махер
8
ван Овереем
9
Керк
49
Буссаид
9
22
ван де Стрек
4
4-2-5
31
ван Вермескеркен
3
Накаяма
3
Лам
4
Керстен
13
Штридер
10
Ферай
1
29
Бейтинк
30
7
Мисиджан
2
9
9
Силла
9
Силла
9
49
Буссаид
7
Балк
7
Балк
49
Буссаид
8
ван Овереем
28
28
8
ван Овереем
14
Янссен
23
Рамселар
23
Рамселар
14
Янссен
7
Мисиджан
23
23
7
Мисиджан
30
14
Бенсон
14
Бенсон
30
3
Лам
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
3
Лам
10
Ферай
24
Клемент
24
Клемент
10
Ферай
29
Бейтинк
8
8
29
Бейтинк
Остались в запасе
Утрехт
Зволле
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
16
Михаэль Цеттерер
ВР
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Утрехт - Зволле
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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