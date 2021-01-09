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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Гронинген
Утрехт - Гронинген: обзор матча 09 января 2021
Утрехт
09.01.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 15 тур
2 : 2
Завершен
Гронинген
39'
Б. Рамселар
90+4'
Д. Керк
16'
П. Йостен
21'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Гронинген
ГОЛ! 2:2!
Д. Керк
90'
+4
90'
+4
Замена
Р. Балк
️️️️
Д. ван Кам
89'
Замена
С. Шрек
️️️️
Т. Суслов
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
Б. Рамселар
81'
Замена
U. Emanuelson
️️️️
В. Янссен
75'
Замена
М. Силла
️️️️
С. Густафсон
75'
Желтая карточка
В. Янссен
69'
66'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
П. Йостен
55'
Желтая карточка
Т. Суслов
46'
Замена
Т. Суслов
️️️️
А. Да Крус
Желтая карточка
Д. Керк
42'
ГОЛ! 1:2!
Б. Рамселар
39'
Замена
М. Махи
️️️️
Э. Элиа
35'
21'
ГОЛ! 0:2!
Й. Ларсен
Пас отдал
А. Эль-Мессауди
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Йостен
Пас отдал
Й. Ларсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
10
Мимун Махи
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
20
Joey Houweling
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Ремко Балк
ПВ
34
Kian Slor
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
3-4-3
1
Эльшлегель
2
ван дер Маарел
14
Янссен
4
Хогма
23
Рамселар
9
Керк
11
Элиа
8
ван Овереем
9
86
Густафсон
4
3-4-1-2
22
Падт
6
Итакура
5
ван Хинтум
4
Даммерс
27
Данкерлуи
8
ван Кам
11
Эль-Мессауди
3
Гудмундссон
9
Да Крус
17
Йостен
14
Ларсен
11
Элиа
10
Махи
10
Махи
11
Элиа
86
Густафсон
9
Силла
9
Силла
86
Густафсон
14
Янссен
28
28
14
Янссен
23
Рамселар
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
23
Рамселар
8
ван Кам
7
Балк
7
Балк
8
ван Кам
17
Йостен
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
17
Йостен
9
Да Крус
10
Суслов
10
Суслов
9
Да Крус
Суслов
8
Шрек
8
Шрек
Суслов
Остались в запасе
Утрехт
Гронинген
49
Отман Буссаид
ЛВ
15
Даниэль Арзани
ЦП
2
Sylian Mokono
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
20
Joey Houweling
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
34
Kian Slor
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
33
Joël van Kaam
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
49
Отман Буссаид
ЛВ
15
Даниэль Арзани
ЦП
2
Sylian Mokono
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
20
Joey Houweling
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
Остались в запасе
34
Kian Slor
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
33
Joël van Kaam
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Утрехт - Гронинген
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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