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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Аякс
Виллем II - Аякс: обзор матча 23 декабря 2020
Виллем II
23.12.2020, среда, 20:45
Голландия. Эредивизие, 14 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
54'
К. Вридт
4'
Антони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Аякс
Замена
Д. Йебоа
️️️️
М. Трезор
89'
83'
Замена
Д. Ренш
️️️️
Ш. Клайбер
Замена
О. Ромени
️️️️
W. Spieringhs
82'
Замена
М. Келерт
️️️️
Ч. Наннели
81'
68'
Замена
К. Промес
️️️️
З. Лабиад
66'
Желтая карточка
Антони
58'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Д. Классен
ГОЛ! 1:1!
К. Вридт
54'
Замена
Г. Саглам
️️️️
С. Хольмен
40'
4'
ГОЛ! 0:1!
Антони
Пас отдал
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
3-1-5
87
Рюйтер
17
Кен
3
8
Хольмен
7
Наннели
6
11
Вридт
31
Трезор
14
Павлидис
6
4-1-3-2
24
Онана
2
Клайбер
17
Блинд
4
Схюрс
3
Тальяфико
8
Гравенберх
7
Антони
52
Лабиад
10
Тадич
21
Хунтелаар
18
Классен
8
Хольмен
61
Саглам
61
Саглам
8
Хольмен
6
10
Ромени
10
Ромени
6
7
Наннели
27
Келерт
27
Келерт
7
Наннели
31
Трезор
10
Йебоа
10
Йебоа
31
Трезор
2
Клайбер
2
Ренш
2
Ренш
2
Клайбер
18
Классен
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
18
Классен
52
Лабиад
10
Промес
10
Промес
52
Лабиад
Остались в запасе
Виллем II
Аякс
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
4
Эдсон Альварес
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
4
Эдсон Альварес
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Виллем II - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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