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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Аякс
АДО Ден Хааг - Аякс: обзор матча 20 декабря 2020
АДО Ден Хааг
20.12.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
2 : 4
Завершен
Аякс
49'
М. Крамер
70'
S. Bourard
20'
Д. Тадич
22'
К. Хунтелаар
30'
З. Лабиад
32'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Аякс
85'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
М. Крамер
83'
ГОЛ! 2:4!
S. Bourard
Пас отдал
М. Крамер
70'
Замена
А. Рацу
️️️️
P.
61'
Замена
Д. Филипп
️️️️
В. Бесуйен
61'
ГОЛ! 1:4!
М. Крамер
Пас отдал
S. Bourard
49'
Замена
S. Bourard
️️️️
М. ван Эвейк
46'
46'
Замена
К. Промес
️️️️
Антони
46'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Тальяфико
46'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Р. Гравенберх
32'
ГОЛ! 0:4!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Антони
30'
ГОЛ! 0:3!
З. Лабиад
Пас отдал
Антони
22'
ГОЛ! 0:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Блинд
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Ш. Клайбер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
10
Pascu
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
АДО Ден Хааг
22
Robert Zwinkels
ВР
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
8
Давид Филипп
АП
31
Ricardo Kishna
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
36
Michael Mulder
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
3-2-1-1-3
1
6
Амофа
4
Дель Фабро
15
12
Кемпер
27
ван Эвейк
8
де Бур
17
Бесуйен
77
Улд-Чих
29
Крамер
10
4-1-3-2
24
Онана
2
Клайбер
17
Блинд
4
Схюрс
3
Тальяфико
8
Гравенберх
7
Антони
52
Лабиад
10
Тадич
21
Хунтелаар
18
Классен
10
2
Рацу
2
Рацу
10
27
ван Эвейк
10
10
27
ван Эвейк
17
Бесуйен
8
Филипп
8
Филипп
17
Бесуйен
29
Крамер
9
Арвейлер
9
Арвейлер
29
Крамер
21
Хунтелаар
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
21
Хунтелаар
8
Гравенберх
24
Тэйлор
24
Тэйлор
8
Гравенберх
3
Тальяфико
6
Мартинес
6
Мартинес
3
Тальяфико
7
Антони
10
Промес
10
Промес
7
Антони
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Аякс
31
Ricardo Kishna
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
36
Michael Mulder
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
11
John Goossens
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
37
Кьел Шерпен
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
31
Ricardo Kishna
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
36
Michael Mulder
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
11
John Goossens
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча АДО Ден Хааг - Аякс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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