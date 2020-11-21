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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Утрехт
Зволле - Утрехт: обзор матча 21 ноября 2020
Зволле
21.11.2020, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 9 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
32'
D. Warmerdam (АГ)
59'
М. Махи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Утрехт
87'
Желтая карточка
Э. Элиа
86'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Б. Рамселар
85'
Желтая карточка
С. Густафсон
Желтая карточка
Т. Лам
84'
77'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
Й. ван Овереем
77'
Замена
A. Dalmau
️️️️
М. Махи
Замена
М. Дуэ
️️️️
С. Керстен
76'
Замена
Р. Штридер
️️️️
D. Huiberts
67'
Замена
J. Drost
️️️️
М. Саймак
67'
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Махи
Пас отдал
Д. Керк
Желтая карточка
D. Huiberts
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
D. Warmerdam
32'
26'
Замена
Д. Хогма
️️️️
В. Янссен
Желтая карточка
К. Пал
21'
17'
Желтая карточка
Т. Сент-Джаго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Зволле
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
13
Рико Штридер
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
15
Даниэль Арзани
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
25
Leon Guwara
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
3-2-2-3
16
Цеттерер
4
Керстен
3
Накаяма
3
Лам
3
Пал
31
ван Вермескеркен
6
Саймак
10
Ферай
9
Тедич
23
30
3-5-2
1
Пас
33
Сент-Джаго
20
14
Янссен
10
Махи
6
Махер
9
Керк
23
Рамселар
8
ван Овереем
86
Густафсон
4
4
Керстен
5
Дуэ
5
Дуэ
4
Керстен
6
Саймак
11
11
6
Саймак
30
13
Штридер
13
Штридер
30
14
Янссен
4
Хогма
4
Хогма
14
Янссен
23
Рамселар
11
Элиа
11
Элиа
23
Рамселар
10
Махи
9
9
10
Махи
8
ван Овереем
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
8
ван Овереем
Остались в запасе
Зволле
Утрехт
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
8
Клинт Леманс
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
1
Эрик Эльшлегель
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
25
Leon Guwara
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЛВ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
8
Клинт Леманс
ЦП
Остались в запасе
1
Эрик Эльшлегель
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
25
Leon Guwara
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЛВ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Зволле - Утрехт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
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