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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Витесс
Виллем II - Витесс: обзор матча 31 октября 2020
Виллем II
31.10.2020, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 7 тур
1 : 3
Завершен
Витесс
25'
Ч. Наннели
57'
Л. Опенда
63'
А. Броя
85'
П. Вруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Витесс
90'
Желтая карточка
Р. Базур
85'
ГОЛ! 1:3!
П. Вруг
Пас отдал
Т. Бейтинк
78'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
А. Броя
78'
Замена
П. Вруг
️️️️
Л. Опенда
Замена
Д. Йебоа
️️️️
М. Келерт
75'
Желтая карточка
В. Павлидис
71'
70'
Замена
Т. Хайек
️️️️
М. Манхоф
Замена
Г. Саглам
️️️️
М. Трезор
68'
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Броя
Пас отдал
М. Манхоф
Желтая карточка
J. Peters
62'
60'
Замена
Т. Брунс
️️️️
С. Тронстад
60'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
I. Toure
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Опенда
Пас отдал
С. Тронстад
ГОЛ! 1:0!
Ч. Наннели
Пас отдал
М. Трезор
25'
20'
Желтая карточка
I. Toure
Желтая карточка
L. Owusu
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
27
Idrissa Toure
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Виллем II
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
44
Энрико Эрнандес
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
3-3-4
26
Брондел
17
Кен
4
8
Хольмен
8
Ллонч
27
Келерт
7
Наннели
20
31
Трезор
14
Павлидис
6
4-2-1-3
22
Пасвер
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
42
Манхоф
6
Тронстад
23
Базур
23
Хейсман
27
Броя
17
Опенда
27
31
Трезор
61
Саглам
61
Саглам
31
Трезор
27
Келерт
10
Йебоа
10
Йебоа
27
Келерт
6
Тронстад
10
Брунс
10
Брунс
6
Тронстад
42
Манхоф
37
Хайек
37
Хайек
42
Манхоф
17
Опенда
8
Вруг
8
Вруг
17
Опенда
27
29
Бейтинк
29
Бейтинк
27
27
Броя
9
Дарфалу
9
Дарфалу
27
Броя
Остались в запасе
Виллем II
Витесс
10
Оле Ромени
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
44
Энрико Эрнандес
АП
25
Билал Баязит
ВР
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
10
Оле Ромени
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
44
Энрико Эрнандес
АП
25
Билал Баязит
ВР
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Виллем II - Витесс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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