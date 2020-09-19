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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Спарта
Витесс - Спарта: обзор матча 19 сентября 2020
Витесс
19.09.2020, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 2 тур
2 : 0
Завершен
Спарта
27'
У. Таннан
82'
А. Броя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Спарта
89'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
А. Ауассар
ГОЛ! 2:0!
А. Броя
82'
76'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
B. Smeets
75'
Замена
А. Мейерс
️️️️
А. Харруи
Замена
А. Броя
️️️️
У. Дарфалу
66'
64'
Замена
Э. Эмега
️️️️
Л. Ти
54'
Желтая карточка
М. Пинту
Желтая карточка
Т. Хайек
53'
Желтая карточка
Т. Брунс
44'
42'
Вторая желтая
М. Хейлен
ГОЛ! 1:0!
У. Таннан
27'
20'
Желтая карточка
М. Хейлен
6'
Желтая карточка
А. Харруи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Спарта
18
Мика Пинту
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
49
Джоб Фролинг
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
32
Виттек
5
Дехи
37
Хайек
2
Даса
10
Брунс
23
Базур
22
Беро
6
Таннан
9
Дарфалу
17
Опенда
3-2-3-3
3
Вриндс
4
22
Фортеш
18
Пинту
13
Хейлен
21
Харруи
6
Ауассар
10
9
Ти
1
8
9
Дарфалу
27
Броя
27
Броя
9
Дарфалу
10
19
19
10
6
Ауассар
21
Мейнанс
21
Мейнанс
6
Ауассар
9
Ти
22
Эмега
22
Эмега
9
Ти
21
Харруи
14
Мейерс
14
Мейерс
21
Харруи
Остались в запасе
Витесс
Спарта
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
23
Дан Хейсман
АП
49
Джоб Фролинг
ВР
18
Хилари Гонг
ПВ
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
40
Мадука Окойе
ВР
6
Ларос Дуарте
ОП
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
23
Дан Хейсман
АП
49
Джоб Фролинг
ВР
18
Хилари Гонг
ПВ
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
6
Ларос Дуарте
ОП
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Витесс - Спарта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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