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Ренн - Ним

23.05.2021, Воскресенье, 22:00 мск Франция. Лига 1, 38 тур Ренн - Ним
Франция. Лига 1 (2020/2021)
3 тур
13 сентября, воскресенье 16:00 Ним 2:4 Ренн
Франция. Лига 1 (2019/2020)
26 тур
23 февраля, воскресенье 19:00 Ренн 2:1 Ним
12 тур
15 января, среда 21:00 Ним 0:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2018/2019)
27 тур
9 апреля, вторник 20:00 Ним 3:1 Ренн
19 тур
22 декабря, суббота 23:00 Ренн 4:0 Ним
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