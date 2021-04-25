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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Нант
Страсбур - Нант: обзор матча 25 апреля 2021
Страсбур
25.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 2
Завершен
Нант
43'
Л. Ажорк
53'
Ж. Кастеллетто
76'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Нант
90'
+3
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
И. Луза
83'
Замена
А. Жиротто
️️️️
Л. Бляс
80'
Замена
М. Коко
️️️️
М. Саймон
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Х. Диалло
80'
Замена
М. Шахири
️️️️
Д. Ленар
80'
76'
ГОЛ! 1:2!
Л. Бляс
Пас отдал
М. Саймон
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
И. Сиссоко
68'
57'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
53'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Кастеллетто
ГОЛ! 1:0!
Л. Ажорк
Пас отдал
Л. Кароль
43'
22'
Желтая карточка
И. Луза
Желтая карточка
А. Джику
17'
16'
Желтая карточка
П. Чиривелья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-2-1-1-2
26
Селс
23
Кароль
23
Митрович
4
Джику
19
Каси
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
4-1-1-2-2
40
Лафон
14
Корчиа
21
Кастеллетто
5
Паллуа
8
Аппиа
4
Чиривелья
26
Луза
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
17
Кулибали
28
Сиссоко
27
Беллегард
27
Беллегард
28
Сиссоко
14
Ленар
11
Шахири
11
Шахири
14
Ленар
13
Диалло
80
Дьон
80
Дьон
13
Диалло
10
Бляс
5
Жиротто
5
Жиротто
10
Бляс
26
Луза
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
26
Луза
27
Саймон
97
Коко
97
Коко
27
Саймон
Остались в запасе
Страсбур
Нант
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Тьерри Лоре
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
Остались в запасе
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Страсбур - Нант
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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