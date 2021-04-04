Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ницца
Нант - Ницца: обзор матча 04 апреля 2021
Нант
04.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
32'
А. Туре
11'
К. Дольберг (П)
29'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ницца
84'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Гуири
Замена
К. Бамба
️️️️
Р. Коло Муани
84'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
П. Чиривелья
84'
72'
Желтая карточка
В. Бенитес
Замена
К. Кулибали
️️️️
А. Туре
68'
61'
Желтая карточка
М. Маолида
61'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ф. Данильюк
61'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
М. Маолида
Желтая карточка
Н. Паллуа
43'
ГОЛ! 1:2!
А. Туре
32'
29'
ГОЛ! 0:2!
К. Дольберг
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Дольберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
4-2-1-2-1
40
Лафон
22
Траоре
5
Жиротто
5
Паллуа
14
Корчиа
4
Чиривелья
7
Туре
26
Луза
27
Саймон
10
Бляс
9
Муани
4-1-1-2-2
44
Бенитес
2
Салиба
24
Данильюк
20
Тодибо
11
Камара
19
Тюрам
33
Лис-Мелу
9
Маолида
20
Клод-Морис
9
Гуири
9
Дольберг
4
Чиривелья
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
4
Чиривелья
9
Муани
17
Бамба
17
Бамба
9
Муани
7
Туре
17
Кулибали
17
Кулибали
7
Туре
24
Данильюк
3
Лотомба
3
Лотомба
24
Данильюк
9
Маолида
9
Лопеш
9
Лопеш
9
Маолида
9
Гуири
14
Ндой
14
Ндой
9
Гуири
Остались в запасе
Нант
Ницца
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Раймон Доменек
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
Главный тренер
Адриан Урся
Остались в запасе
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
97
Маркус Коко
ПВ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Адриан Урся
Статистика матча Нант - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Ницца
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+