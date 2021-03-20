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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 20 марта 2021
Ницца
20.03.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
34'
К. Тюрам
74'
А. Гуири
90+1'
А. Клод-Морис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Марсель
ГОЛ! 3:0!
А. Клод-Морис
90'
+1
Желтая карточка
В. Бенитес
90'
78'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
ГОЛ! 2:0!
А. Гуири
74'
73'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Д. Пайет
69'
Замена
С. Хауи
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Ю. Аталь
️️️️
М. Маолида
67'
46'
Замена
Л. Энрике
️️️️
О. Нтчам
ГОЛ! 1:0!
К. Тюрам
Пас отдал
А. Гуири
34'
15'
Замена
Х. Сакаи
️️️️
Ю. Нагатомо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
4-2-2-2
44
Бенитес
11
Камара
24
Данильюк
20
Тодибо
3
Лотомба
14
Шнейдерлен
19
Тюрам
20
Клод-Морис
9
Маолида
9
Дольберг
9
Гуири
3-3-1-2-1
30
Манданда
27
Гонсалес
26
Балерди
15
Чалета-Цар
14
Лирола
18
Гуйе
5
Нагатомо
10
Нтчам
10
Товен
10
Пайет
30
Милик
9
Маолида
20
Аталь
20
Аталь
9
Маолида
5
Нагатомо
2
Сакаи
2
Сакаи
5
Нагатомо
27
Гонсалес
10
Хауи
10
Хауи
27
Гонсалес
10
Нтчам
11
Энрике
11
Энрике
10
Нтчам
10
Пайет
9
Бенедетто
9
Бенедетто
10
Пайет
Остались в запасе
Ницца
Марсель
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Адриан Урся
28
Уссама Таргаллин
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Ницца - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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