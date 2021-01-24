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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лилль
Ренн - Лилль: обзор матча 24 января 2021
Ренн
24.01.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
16'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лилль
90'
+1
Желтая карточка
Б. Андре
89'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Д. Дэвид
88'
Замена
Т. Джало
️️️️
З. Челик
Замена
Дальберт
️️️️
Ф. Мауасса
87'
Замена
А. Эну
️️️️
Э. Камавинга
78'
75'
Замена
Т. Веа
️️️️
Ю. Языджи
61'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Л. Араухо
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
А. Трюффер
57'
Желтая карточка
К. Гренье
40'
34'
Желтая карточка
З. Челик
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Салин
27
Мауасса
21
Агер
5
Ньямси
3
Трюффер
14
Траоре
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
19
Гренье
11
Терье
11
Доку
4-1-1-2-2
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
17
Рейнилду
34
Сумаре
21
Андре
97
Языджи
19
Бамба
15
Дэвид
7
Араухо
27
Мауасса
29
Дальберт
29
Дальберт
27
Мауасса
3
Трюффер
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
3
Трюффер
6
Камавинга
23
Эну
23
Эну
6
Камавинга
2
Челик
35
Джало
35
Джало
2
Челик
7
Араухо
93
Иконе
93
Иконе
7
Араухо
15
Дэвид
8
Саншеш
8
Саншеш
15
Дэвид
97
Языджи
22
Веа
22
Веа
97
Языджи
Остались в запасе
Ренн
Лилль
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Альфред Гомис
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
30
Люка Шевалье
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Альфред Гомис
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Остались в запасе
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
30
Люка Шевалье
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ренн - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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