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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - ПСЖ
Сент-Этьен - ПСЖ: обзор матча 18 апреля 2010
Сент-Этьен
18.04.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - ПСЖ
Замена
С. Сессеньон
️️️️
П. Луйиндула
Замена
Б. Саного
️️️️
Э. Ривьер
Замена
К. Жалле
️️️️
К. Шантом
Замена
Ж. Маурис
️️️️
М. Кежман
Желтая карточка
Б. Сако
Желтая карточка
К. Шантом
Замена
Б. Сако
️️️️
Г. Бергессио
Желтая карточка
М. Кежман
Желтая карточка
Й. Беналуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
29
Йоан Беналуан
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Блейз Матюиди
(К)
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
2
Сеара
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
(К)
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ПП
99
Матея Кежман
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
17
Аугусто Фернандес
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
28
Бубакар Саного
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-3-1-2
40
Жано
27
Варро
15
Диакате
8
Н'Дав
35
Дабо
29
Беналуан
8
Матюиди
6
Фернандес
10
Пайет
97
Ривьер
18
Бергессио
4-4-2
30
Эдель
22
Арман
13
Траоре
6
Камара
2
Сеара
13
Санкаре
11
Клеман
8
Шантом
23
Н'Гойи
88
Луйиндула
99
Кежман
18
Бергессио
20
Сако
20
Сако
18
Бергессио
97
Ривьер
28
Саного
28
Саного
97
Ривьер
8
Шантом
13
Жалле
13
Жалле
8
Шантом
88
Луйиндула
29
Сессеньон
29
Сессеньон
88
Луйиндула
99
Кежман
33
Маурис
33
Маурис
99
Кежман
Остались в запасе
Сент-Этьен
ПСЖ
1
Венсан Планте
ВР
17
Аугусто Фернандес
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
17
Аугусто Фернандес
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Сент-Этьен - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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