Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ренн
Лилль - Ренн: обзор матча 22 августа 2020
Лилль
22.08.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
40'
Ж. Бамба
74'
Д. Да Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ренн
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Б. Андре
90'
+1
88'
Желтая карточка
Ф. Тайт
Замена
Л. Араухо
️️️️
Р. Саншеш
83'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Н. Иконе
82'
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
Э. Камавинга
Замена
️️️️
Д. Дэвид
65'
64'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Рафинья
64'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Б. Бурижо
64'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
М. Ньянг
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Шека
46'
Красная карточка
Рейнилду
43'
42'
Замена
️️️️
Ж. Мартен
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
Шека
40'
35'
Красная карточка
С. Боэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
17
Рейнилду
4
Ботман
6
Фонте
2
Челик
8
Саншеш
8
Шека
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
15
Дэвид
4-3-1-2
16
Менди
23
Боэ
21
Агер
3
Да Силва
27
Мауасса
27
Бурижо
8
Мартен
15
Н'Зонзи
11
Терье
99
Ньянг
11
Рафинья
21
Андре
97
Языджи
97
Языджи
21
Андре
93
Иконе
34
Сумаре
34
Сумаре
93
Иконе
8
Шека
6
Брадарич
6
Брадарич
8
Шека
8
Саншеш
7
Араухо
7
Араухо
8
Саншеш
11
Рафинья
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Рафинья
99
Ньянг
29
Тайт
29
Тайт
99
Ньянг
27
Бурижо
6
Камавинга
6
Камавинга
27
Бурижо
Остались в запасе
Лилль
Ренн
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
30
Люка Шевалье
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
30
Люка Шевалье
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
Остались в запасе
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лилль - Ренн
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Ренн
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+