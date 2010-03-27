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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Гренобль
Лион - Гренобль: обзор матча 27 марта 2010
Лион
27.03.2010, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 0
Завершен
Гренобль
48'
М. Бастос
90'
С. Дельгадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Гренобль
ГОЛ! 2:0!
С. Дельгадо
Вторая желтая
Б. Цесар
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
Лисандро
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
А. Ромао
Замена
Й. Раве
️️️️
Д. Мацуи
Замена
М. Пьянич
️️️️
Ж. Макун
Замена
С. Дельгадо
️️️️
М. Бастос
Замена
Л. Куртуа
️️️️
П. Бойя
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
Н. Акрур
️️️️
Л. Батльес
Желтая карточка
М. Робен
ГОЛ! 1:0!
М. Бастос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
11
Пьер Бойя
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Гренобль
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
4
Франсуа Маро
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
4-1-4-1
1
Льорис
26
Сиссоко
24
Бодмер
3
Крис
15
Ревейер
25
Гоналон
7
Бастос
28
Тулалан
17
Макун
10
Эдерсон
18
Гомис
4-4-2
1
Мобле
27
Витакич
23
Соже
12
Цесар
5
Робен
28
Мацуи
10
Батльес
15
Ромао
7
Дьез
28
Любоя
11
Бойя
17
Макун
15
Пьянич
15
Пьянич
17
Макун
7
Бастос
19
Дельгадо
19
Дельгадо
7
Бастос
18
Гомис
9
Лисандро
9
Лисандро
18
Гомис
11
Бойя
2
Куртуа
2
Куртуа
11
Бойя
28
Мацуи
22
Раве
22
Раве
28
Мацуи
10
Батльес
17
Акрур
17
Акрур
10
Батльес
Остались в запасе
Лион
Гренобль
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Сидней Гову
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
4
Франсуа Маро
ЦЗ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Сидней Гову
ЦФ
Остались в запасе
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
4
Франсуа Маро
ЦЗ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Лион - Гренобль
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
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