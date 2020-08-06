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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Слуцк
Белшина - Слуцк: обзор матча 06 августа 2020
Белшина
06.08.2020, четверг, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
4 : 2
Завершен
Слуцк
9'
D. Rekish
20'
С. Глебко
27'
R. Salimov
50'
D. Rekish
62'
M. Buraev (П)
82'
A. Gafar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белшина - Слуцк
90'
Желтая карточка
A. Gafar
86'
Вторая желтая
Ю. Козлов
86'
Замена
Y. Teterenko
️️️️
M. Buraev
Желтая карточка
Д. Левицкий
83'
82'
ГОЛ! 4:2!
A. Gafar
Пас отдал
Е. Велько
80'
Замена
A. Gafar
️️️️
E. Semenov
79'
Желтая карточка
Ю. Козлов
Замена
N.
️️️️
L. Kovel
78'
75'
Желтая карточка
R. Krivulkin
Замена
П. Кудряшов
️️️️
D. Rekish
70'
62'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
M. Buraev
ГОЛ! 4:0!
D. Rekish
Пас отдал
Д. Левицкий
50'
38'
Желтая карточка
S. Koanda
ГОЛ! 3:0!
R. Salimov
Пас отдал
L. Kovel
27'
ГОЛ! 2:0!
С. Глебко
Пас отдал
Д. Левицкий
20'
ГОЛ! 1:0!
D. Rekish
Пас отдал
Д. Нечаев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
59
Roman Krivulkin
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
8
Egor Semenov
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
22
Евгений Велько
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
Белшина
12
Павел Охремчук
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
0
D. Lebedev
ЦП
0
E. Skoblikov
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
28
Nivaldo
ЦФ
Слуцк
15
Андрей Рум
ПЗ
23
Igor Bobko
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
11
Vladislav Sychev
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
4-2-5
29
3
Одеойибо
27
Нечаев
32
Ясюкевич
11
0
0
13
Харитонович
0
11
Левицкий
17
Глебко
3-2-3-2
30
59
8
Такулов
14
Анюкевич
25
18
8
10
Козлов
0
0
22
Велько
0
29
Кудряшов
29
Кудряшов
0
0
28
28
0
0
0
0
0
8
77
77
8
Остались в запасе
Белшина
Слуцк
12
Павел Охремчук
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
0
D. Lebedev
ЦП
0
E. Skoblikov
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Александр Володько
15
Андрей Рум
ПЗ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
23
Igor Bobko
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
11
Vladislav Sychev
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
0
D. Lebedev
ЦП
0
E. Skoblikov
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
Остались в запасе
15
Андрей Рум
ПЗ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
23
Igor Bobko
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
11
Vladislav Sychev
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Белшина - Слуцк
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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