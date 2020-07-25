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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Неман
Белшина - Неман: обзор матча 25 июля 2020
Белшина
25.07.2020, суббота, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Неман
29'
Г. Кадымян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белшина - Неман
Замена
С. Глебко
️️️️
D. Rekish
63'
57'
Замена
М. Яблонский
️️️️
Г. Кадымян
Замена
L. Kovel
️️️️
П. Бордуков
46'
Замена
В. Ясюкевич
️️️️
M. Grek
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кадымян
Желтая карточка
П. Бордуков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
19
Константин Кучинский
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
28
Nivaldo
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Белшина
24
Sergey Turanok
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
0
E. Skoblikov
ЦП
0
D. Lebedev
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Неман
5
Роман Вегеря
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
8
Emir Shigaybaev
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
4-3-4
19
Кучинский
3
Одеойибо
27
Нечаев
88
20
Бордуков
11
0
13
Харитонович
28
11
Левицкий
0
3-4-4
4
Васильев
28
21
Слабашевич
24
Якимов
28
Забелин
11
Жуковский
46
Легчилин
0
92
Кадымян
91
Дударь
97
По
88
32
Ясюкевич
32
Ясюкевич
88
0
17
Глебко
17
Глебко
0
20
Бордуков
0
0
20
Бордуков
92
Кадымян
78
Яблонский
78
Яблонский
92
Кадымян
Остались в запасе
Белшина
Неман
24
Sergey Turanok
ВР
0
E. Skoblikov
ЦП
0
D. Lebedev
ЦП
Главный тренер
Александр Володько
5
Роман Вегеря
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
8
Emir Shigaybaev
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
24
Sergey Turanok
ВР
0
E. Skoblikov
ЦП
0
D. Lebedev
ЦП
Остались в запасе
5
Роман Вегеря
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
8
Emir Shigaybaev
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Белшина - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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