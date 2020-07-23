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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткепс
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 23 июля 2020
Чикаго Файр
23.07.2020, четверг, 16:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Ванкувер Уайткепс
63'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
Л. Овусу
62'
Замена
D. Milinkovic
️️️️
Т. Бэйр
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
J. Bornstein
60'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
И. Алиседа
59'
57'
Замена
Й. Рейна
️️️️
Р. Рапозо
45'
+3
Замена
К. Дажоме
️️️️
J. Khemiri
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
27
Kenneth Kronholm
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
6
Дамиано Пекиле
ОП
55
Майкл Бальдисимо
ОП
20
Jasser Khemiri
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
7
Simon Colyn
ЦФ
7
David Milinkovic
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
2-1-4-1-2
27
5
Кальво
3
2
Секулич
22
Пинеда
30
Хименес
10
Медран
21
Герберс
19
Франковски
9
Берич
31
Алиседа
4-3-1-1
12
Хасал
2
Нервински
13
Корнелиус
4
Веселинович
6
Аднан
31
Тейберт
24
Овусу
16
Ин Бом
21
Рапозо
9
Бэйр
31
Алиседа
9
Сапонг
9
Сапонг
31
Алиседа
3
29
Наварро
29
Наварро
3
20
20
24
Овусу
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
24
Овусу
9
Бэйр
7
7
9
Бэйр
21
Рапозо
10
Рейна
10
Рейна
21
Рапозо
11
Дажоме
11
Дажоме
Остались в запасе
Чикаго Файр
Ванкувер Уайткепс
37
Javier Casas
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
6
Дамиано Пекиле
ОП
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
7
Simon Colyn
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
37
Javier Casas
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
28
Elliot Collier
ЦФ
Остались в запасе
6
Дамиано Пекиле
ОП
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
7
Simon Colyn
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Чикаго Файр - Ванкувер Уайткепс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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