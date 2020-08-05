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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Старт
Мольде - Старт: обзор матча 05 августа 2020
Мольде
05.08.2020, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
5 : 0
Завершен
Старт
8'
О. Омойджуанфо (П)
59'
О. Омойджуанфо (П)
68'
О. Брюнхильдсен
74'
О. Брюнхильдсен
86'
М. Эйкрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Старт
ГОЛ! 5:0!
М. Эйкрем
86'
Замена
М. Мострем
️️️️
О. Омойджуанфо
85'
80'
Желтая карточка
K. Skaanes
Замена
К. Хауген
️️️️
Й. Китолано
78'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
Ф. Эушнес
77'
ГОЛ! 4:0!
О. Брюнхильдсен
74'
73'
Замена
А. Акиньеми
️️️️
К. Кабран
72'
Замена
H. Robstad
️️️️
E. Schulze
ГОЛ! 3:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
М. Эйкрем
68'
64'
Замена
E. Marković
️️️️
I. Twum
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Т. Кристенсен
63'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Кнутсон
63'
60'
Замена
K. Skaanes
️️️️
М. Угланд
60'
Замена
E. Børufsen
️️️️
С. Скалевик
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Омойджуанфо
59'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Омойджуанфо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
18
Микаэль Угланд
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Jonas Deumeland
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Линде
25
Китолано
18
Синюан
6
Эллингсен
2
Уинго
14
Эушнес
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
5
Хестад
15
Кнутсон
10
Омойджуанфо
2-1-1-1-5
19
Теннессен
2
Даланд
32
Вихне
18
Угланд
11
Кабран
15
Скалевик
4
6
18
11
14
Эушнес
23
Андерсен
23
Андерсен
14
Эушнес
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
25
Китолано
28
Хауген
28
Хауген
25
Китолано
10
Кристенсен
23
Эйкрем
23
Эйкрем
10
Кристенсен
10
Омойджуанфо
9
Мострем
9
Мострем
10
Омойджуанфо
11
15
15
11
15
Скалевик
14
14
15
Скалевик
18
15
15
18
18
Угланд
19
19
18
Угланд
11
Кабран
17
Акиньеми
17
Акиньеми
11
Кабран
Остались в запасе
Мольде
Старт
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
1
Amund Wichne
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Мольде - Старт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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