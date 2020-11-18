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Расписание матчей
Армения - Северная Македония
Армения - Северная Македония: обзор матча 18 ноября 2020
Армения
18.11.2020, среда, 20:00
, группа C2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Северная Македония
55'
О. Амбарцумян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Северная Македония
Конец матча
Замена
А. Ишханян
️️️️
Т. Барсегян
90'
+1
84'
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
Э. Тотре
70'
Замена
Л. Дориев
️️️️
С. Ристовски
70'
Замена
Т. Китановски
️️️️
В. Муслиу
Замена
К. Мурадян
️️️️
А. Акопян
70'
62'
Замена
Д. Мицевски
️️️️
Т. Костадинов
62'
Замена
И. Несторовски
️️️️
В. Стояновски
Желтая карточка
Т. Барсегян
56'
ГОЛ! 1:0!
О. Амбарцумян
Пас отдал
В. Бичахчян
55'
48'
Желтая карточка
В. Муслиу
Замена
В. Ангуло
️️️️
С. Удо
46'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
А. Карапетян
46'
Второй тайм
Желтая карточка
С. Удо
45'
+2
Желтая карточка
Т. Восканян
39'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
9
Акоп Акопян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
20
Александр Карапетян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
17
Эннур Тотре
АП
7
Иван Тричковски
ЦФ
18
Влатко Стояновски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Армения
21
Сероб Григорян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
14
Арман Оганесян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
20
Томе Китановски
ЦЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
15
Душко Трайчевски
ОП
3
Дарко Мицевски
ЦП
23
Илия Несторовски
ЦФ
4-1-3-2
1
Юрченко
4
Восканян
9
Акопян
3
Ароян
13
Оганесян
5
Григорян
19
Амбарцумян
11
Барсегян
8
Удо
9
Корян
20
Карапетян
4-2-1-3
12
Шишковски
13
Ристовски
6
Муслиу
2
Бейтулай
5
Зайков
14
Велкоски
18
Костадинов
17
Тотре
9
Трайковски
18
Стояновски
7
Тричковски
8
Удо
6
Ангуло
6
Ангуло
8
Удо
20
Карапетян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
20
Карапетян
Корян
21
Григорян
21
Григорян
Корян
9
Акопян
19
Мурадян
19
Мурадян
9
Акопян
11
Барсегян
15
Ишханян
15
Ишханян
11
Барсегян
6
Муслиу
20
Китановски
20
Китановски
6
Муслиу
13
Ристовски
19
Дориев
19
Дориев
13
Ристовски
18
Костадинов
3
Мицевски
3
Мицевски
18
Костадинов
17
Тотре
15
Трайчевски
15
Трайчевски
17
Тотре
18
Стояновски
23
Несторовски
23
Несторовски
18
Стояновски
Остались в запасе
Армения
Северная Македония
14
Арман Оганесян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Мартин Богатинов
ВР
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
14
Арман Оганесян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Армения - Северная Македония
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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