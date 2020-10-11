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Расписание матчей
Лига наций
Сербия - Венгрия
Сербия - Венгрия: обзор матча 11 октября 2020
Сербия
11.10.2020, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа B3, 3 тур
0 : 1
Завершен
Венгрия
20'
Н. Кеньвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Венгрия
Желтая карточка
С. Лукич
81'
77'
Замена
А. Шафер
️️️️
Д. Газдаг
76'
Желтая карточка
Ж. Калмар
76'
Замена
️️️️
Н. Николич
73'
Желтая карточка
А. Салаи
Желтая карточка
Ф. Младенович
70'
69'
Желтая карточка
А. Надь
Замена
Д. Влахович
️️️️
М. Гачинович
66'
63'
Замена
А. Салаи
️️️️
Н. Кеньвеш
56'
Замена
В. Орбан
️️️️
Б. Беше
Желтая карточка
С. Павлович
48'
46'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
С. Хандья
Замена
С. Лукич
️️️️
Л. Миливойевич
46'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Льяич
46'
36'
Желтая карточка
Д. Газдаг
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кеньвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Мият Гачинович
АП
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Норберт Кеньвеш
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Сербия
23
Эмил Роков
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
23
Александар Катай
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Саша Зделар
ОП
22
Саша Лукич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
21
Адриан Шоке
ЦФ
4-2-3-1
1
Райкович
25
Младенович
13
Митрович
4
Миленкович
3
Павлович
6
Гудель
4
Миливойевич
10
Тадич
7
Гачинович
22
Льяич
8
Йович
3-2-3-2
12
Гулачи
4
Салаи
21
Беше
2
Ланг
21
Ботка
4
Хандья
8
Надь
16
Калмар
16
Газдаг
19
Кеньвеш
23
Николич
4
Миливойевич
22
Лукич
22
Лукич
4
Миливойевич
22
Льяич
7
Радоньич
7
Радоньич
22
Льяич
7
Гачинович
23
Влахович
23
Влахович
7
Гачинович
16
Газдаг
13
Шафер
13
Шафер
16
Газдаг
4
Хандья
11
Холендер
11
Холендер
4
Хандья
21
Беше
6
Орбан
6
Орбан
21
Беше
19
Кеньвеш
9
Салаи
9
Салаи
19
Кеньвеш
Остались в запасе
Сербия
Венгрия
19
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Саша Зделар
ОП
23
Александар Катай
ЛВ
23
Эмил Роков
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
19
Никола Максимович
ЦЗ
21
Филип Джуричич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
10
Тамаш Шери
ЦФ
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
21
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
19
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Саша Зделар
ОП
23
Александар Катай
ЛВ
23
Эмил Роков
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
19
Никола Максимович
ЦЗ
21
Филип Джуричич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
10
Тамаш Шери
ЦФ
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
21
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Сербия - Венгрия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Райко Митич
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