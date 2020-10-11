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Расписание матчей
Лига наций
Норвегия - Румыния
Норвегия - Румыния: обзор матча 11 октября 2020
Норвегия
11.10.2020, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа B1, 3 тур
4 : 0
Завершен
Румыния
13'
Э. Холанд
39'
А. Серлот
64'
Э. Холанд
74'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Румыния
90'
+1
Замена
Д. Алибек
️️️️
Г. Янку
Замена
Й. Хеуге
️️️️
М. Эльюнусси
85'
84'
Желтая карточка
Н. Банку
Замена
Й. Свенссон
️️️️
О. Эльабделлауи
79'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Э. Холанд
78'
75'
Замена
А. Максим
️️️️
А. Крету
75'
Замена
Н. Станчу
️️️️
А. Чикелдэу
ГОЛ! 4:0!
Э. Холанд
Пас отдал
А. Серлот
74'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
М. Норманн
70'
Замена
М. Линнес
️️️️
М. Эдегор
70'
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Эдегор
64'
64'
Замена
К. Кешеру
️️️️
Г. Пушкаш
63'
Замена
А. Митрица
️️️️
Я. Хаджи
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Серлот
Пас отдал
Б. Мелинг
39'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Эдегор
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
8
Сандер Берге
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
2
Александру Крету
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
19
Габриэл Янку
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Норвегия
13
Сондре Россбах
ВР
12
Андре Хансен
ВР
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Румыния
16
Давид Лазар
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ярстейн
17
Мелинг
4
Страндберг
3
Айер
14
Эльабделлауи
21
Норманн
8
Берге
11
Эльюнусси
10
Эдегор
7
Серлот
9
Холанд
4-4-1-1
12
Тэтэрушану
15
Буркэ
3
Тошка
4
Маня
11
Банку
2
Крету
18
Марин
19
Янку
8
Чикелдэу
10
Хаджи
17
Пушкаш
11
Эльюнусси
10
Хеуге
10
Хеуге
11
Эльюнусси
10
Эдегор
17
Линнес
17
Линнес
10
Эдегор
21
Норманн
8
Мидтсьё
8
Мидтсьё
21
Норманн
14
Эльабделлауи
16
Свенссон
16
Свенссон
14
Эльабделлауи
9
Холанд
7
Кинг
7
Кинг
9
Холанд
8
Чикелдэу
10
Станчу
10
Станчу
8
Чикелдэу
2
Крету
10
Максим
10
Максим
2
Крету
10
Хаджи
22
Митрица
22
Митрица
10
Хаджи
19
Янку
7
Алибек
7
Алибек
19
Янку
17
Пушкаш
13
Кешеру
13
Кешеру
17
Пушкаш
Остались в запасе
Норвегия
Румыния
13
Сондре Россбах
ВР
6
Патрик Берг
ОП
12
Андре Хансен
ВР
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
16
Давид Лазар
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
13
Сондре Россбах
ВР
6
Патрик Берг
ОП
12
Андре Хансен
ВР
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
Остались в запасе
16
Давид Лазар
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Норвегия - Румыния
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Уллеваал
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