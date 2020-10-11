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Расписание матчей
Лига наций
Польша - Италия
Польша - Италия: обзор матча 11 октября 2020
Польша
11.10.2020, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A1, 3 тур
0 : 0
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Италия
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Замена
К. Линетти
️️️️
Р. Левандовски
83'
83'
Замена
Д. Берарди
️️️️
Л. Пеллегрини
83'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
А. Белотти
Замена
М. Карбовник
️️️️
К. Йозвяк
82'
78'
Желтая карточка
А. Белотти
78'
Замена
М. Локателли
️️️️
Н. Барелла
Замена
А. Милик
️️️️
М. Клих
70'
70'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
К. Гросицки
️️️️
С. Шиманьски
59'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
55'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
17
Михал Карбовник
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Яцек Горальски
ЦП
17
Дамиан Кадзиор
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Стефано Сенси
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
23
Франческо Капуто
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
18
Берешиньски
15
Валюкевич
15
Глик
4
Кедзиора
10
Крыховяк
23
Клих
8
Модер
20
Шиманьски
9
Левандовски
21
Йозвяк
4-3-2-1
1
Доннарумма
24
Флоренци
19
Бонуччи
15
Ачерби
13
Эмерсон
8
Жоржиньо
18
Барелла
6
Верратти
10
Пеллегрини
14
Кьеза
9
Белотти
21
Йозвяк
17
Карбовник
17
Карбовник
21
Йозвяк
20
Шиманьски
11
Гросицки
11
Гросицки
20
Шиманьски
9
Левандовски
8
Линетти
8
Линетти
9
Левандовски
23
Клих
7
Милик
7
Милик
23
Клих
18
Барелла
5
Локателли
5
Локателли
18
Барелла
10
Пеллегрини
11
Берарди
11
Берарди
10
Пеллегрини
14
Кьеза
9
Кен
9
Кен
14
Кьеза
9
Белотти
23
Капуто
23
Капуто
9
Белотти
Остались в запасе
Польша
Италия
3
Павел Бохневич
ЦЗ
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
6
Яцек Горальски
ЦП
17
Дамиан Кадзиор
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
12
Стефано Сенси
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
3
Павел Бохневич
ЦЗ
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
6
Яцек Горальски
ЦП
17
Дамиан Кадзиор
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
12
Стефано Сенси
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Польша - Италия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Национальный стадион
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