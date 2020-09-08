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Расписание матчей
Армения - Эстония
Армения - Эстония: обзор матча 08 сентября 2020
Армения
08.09.2020, вторник, 19:00
, группа C2, 2 тур
2 : 0
Завершен
Эстония
43'
А. Карапетян
65'
В. Ангуло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Эстония
Конец матча
Желтая карточка
Д. Юрченко
89'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Г. Кадымян
73'
67'
Замена
К. Васильев
️️️️
И. Антонов
ГОЛ! 2:0!
В. Ангуло
65'
63'
Замена
Х. Аниер
️️️️
Г. Тунев
Желтая карточка
О. Амбарцумян
58'
Замена
Т. Восканян
️️️️
А. Калисир
46'
Второй тайм
ГОЛ! 1:0!
А. Карапетян
43'
30'
Замена
Х. Ярвелайд
️️️️
К. Калласте
Желтая карточка
В. Ангуло
11'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
20
Александр Карапетян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
8
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
6
Илья Антонов
ЦП
17
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Армения
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
21
Сероб Григорян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
8
Соломон Удо
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
22
Артур Григорян
ЦП
7
Хорен Байрамян
АП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
Эстония
22
Артур Котенко
ВР
22
Карл-Йохан Пештер
ВР
3
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
13
Владислав Крейда
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
23
Франк Ливак
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
3-1-3-3
1
Юрченко
3
Ароян
2
Калисир
13
Оганесян
5
Григорян
11
Барсегян
19
Амбарцумян
6
Ангуло
8
Кадымян
9
Корян
20
Карапетян
2-5-2-1
1
Хейн
19
Калласте
21
Баранов
18
Метс
11
Айнсалу
23
Синявский
6
Антонов
15
Саппинен
4
Кяйт
7
Тунев
17
Рооснупп
Корян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
Корян
2
Калисир
4
Восканян
4
Восканян
2
Калисир
8
Кадымян
7
Байрамян
7
Байрамян
8
Кадымян
19
Калласте
3
Ярвелайд
3
Ярвелайд
19
Калласте
6
Антонов
14
Васильев
14
Васильев
6
Антонов
7
Тунев
8
Аниер
8
Аниер
7
Тунев
Остались в запасе
Армения
Эстония
21
Сероб Григорян
ЦЗ
8
Соломон Удо
ЦП
22
Артур Григорян
ЦП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
15
Айк Ишханян
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
22
Артур Котенко
ВР
22
Карл-Йохан Пештер
ВР
13
Владислав Крейда
ЦП
23
Франк Ливак
ЦФ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Остались в запасе
21
Сероб Григорян
ЦЗ
8
Соломон Удо
ЦП
22
Артур Григорян
ЦП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
15
Айк Ишханян
ЦЗ
Остались в запасе
22
Артур Котенко
ВР
22
Карл-Йохан Пештер
ВР
13
Владислав Крейда
ЦП
23
Франк Ливак
ЦФ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Карел Волайд
Статистика матча Армения - Эстония
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Республиканский
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