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Расписание матчей
Лига наций
Израиль - Словакия
Израиль - Словакия: обзор матча 07 сентября 2020
Израиль
07.09.2020, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B2, 2 тур
1 : 1
Завершен
Словакия
90+1'
И. Элмкиес
14'
М. Дуриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Словакия
ГОЛ! 1:1!
И. Элмкиес
Пас отдал
Й. Коэн
90'
+1
87'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Я. Михалик
80'
Желтая карточка
М. Беро
78'
Замена
Р. Боженик
️️️️
М. Дуриш
Замена
И. Элмкиес
️️️️
Т. Тавата
71'
Желтая карточка
Э. Захави
70'
67'
Замена
И. Шранц
️️️️
Э. Сабо
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
М. Даббур
57'
Желтая карточка
Д. Перец
54'
Замена
Й. Коэн
️️️️
Б. Натхо
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Дуриш
Пас отдал
М. Беро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Словакия
12
Марек Родак
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
22
Станислав Лоботка
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
22
Илай Элмкиес
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
16
Эйлон Альмог
ЦФ
14
Йонатан Коэн
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
13
Патрик Грошовски
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
4-1-2-1-2
18
Марсиано
21
Тиби
13
Тавата
4
Эльхамед
2
Даса
4
Биттон
8
Перец
6
Натхо
10
Соломон
9
Даббур
7
Захави
3-5-1-1
12
Родак
6
Гьембер
14
Шкриньяр
4
Вальент
24
Косцельник
18
Сабо
21
Беро
9
Михалик
19
Куцка
22
Лоботка
21
Дуриш
6
Натхо
14
Коэн
14
Коэн
6
Натхо
13
Тавата
22
Элмкиес
22
Элмкиес
13
Тавата
9
Даббур
12
Вайссман
12
Вайссман
9
Даббур
21
Дуриш
9
Боженик
9
Боженик
21
Дуриш
9
Михалик
17
Гараслин
17
Гараслин
9
Михалик
18
Сабо
18
Шранц
18
Шранц
18
Сабо
Остались в запасе
Израиль
Словакия
3
Дан Глейзер
ЦП
16
Эйлон Альмог
ЦФ
4
Офри Арад
ЦЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Павел Хапал
Остались в запасе
3
Дан Глейзер
ЦП
16
Эйлон Альмог
ЦФ
4
Офри Арад
ЦЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
Остались в запасе
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Главный тренер
Павел Хапал
Статистика матча Израиль - Словакия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
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