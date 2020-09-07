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Расписание матчей
Лига наций
Босния и Герцеговина - Польша
Босния и Герцеговина - Польша: обзор матча 07 сентября 2020
Босния и Герцеговина
07.09.2020, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A1, 2 тур
1 : 2
Завершен
Польша
24'
Х. Хайрадинович (П)
45'
К. Глик
67'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Польша
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
87'
85'
Замена
К. Линетти
️️️️
П. Зелински
82'
Желтая карточка
А. Милик
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Э. Чивич
82'
80'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
К. Гросицки
68'
Замена
М. Клих
️️️️
Г. Крыховяк
67'
ГОЛ! 1:2!
К. Гросицки
Пас отдал
М. Рыбус
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Бешич
60'
Замена
Э. Вишча
️️️️
А. Гояк
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Глик
Пас отдал
К. Гросицки
24'
Желтая карточка
Я. Беднарек
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Хайрадинович
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
10
Амер Гояк
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Эльвир Кольич
ЦФ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
21
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
18
Владан Данилович
ЦП
23
Дени Милошевич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
21
Анель Шабанадзович
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Павел Бохневич
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Михал Карбовник
ПЗ
8
Якуб Модер
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
4-1-3-2
1
Бегович
2
Чивич
3
Бичакчич
4
Квржич
17
Саничанин
7
Бешич
10
Гояк
20
Хайрадинович
16
Хаджиахметович
18
Ходжич
16
Кольич
4-1-3-2
22
Фабиански
4
Кедзиора
15
Глик
5
Беднарек
13
Рыбус
10
Крыховяк
10
Зелински
6
Горальски
11
Гросицки
21
Йозвяк
7
Милик
10
Гояк
19
Вишча
19
Вишча
10
Гояк
2
Чивич
23
Милошевич
23
Милошевич
2
Чивич
7
Бешич
11
Джеко
11
Джеко
7
Бешич
10
Зелински
8
Линетти
8
Линетти
10
Зелински
10
Крыховяк
23
Клих
23
Клих
10
Крыховяк
11
Гросицки
20
Шиманьски
20
Шиманьски
11
Гросицки
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Польша
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
18
Владан Данилович
ЦП
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
21
Анель Шабанадзович
ЦП
Главный тренер
Душан Байевич
3
Павел Бохневич
ЦЗ
17
Михал Карбовник
ПЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
8
Якуб Модер
ЦП
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Остались в запасе
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
18
Владан Данилович
ЦП
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
21
Анель Шабанадзович
ЦП
Остались в запасе
3
Павел Бохневич
ЦЗ
17
Михал Карбовник
ПЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
8
Якуб Модер
ЦП
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Статистика матча Босния и Герцеговина - Польша
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Билино Поле
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