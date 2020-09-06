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Расписание матчей
Лига наций
Сербия - Турция
Сербия - Турция: обзор матча 06 сентября 2020
Сербия
06.09.2020, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа B3, 2 тур
0 : 0
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Турция
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Н. Радоньич
87'
79'
Желтая карточка
О. Кабак
78'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Э. Унал
Желтая карточка
Д. Тадич
62'
Желтая карточка
Ф. Костич
62'
Замена
С. Митрович
️️️️
Н. Максимович
61'
60'
Замена
Д. Ундер
️️️️
О. Кекчю
Вторая желтая
А. Коларов
49'
46'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
З. Челик
Желтая карточка
А. Коларов
45'
+2
37'
Желтая карточка
Ю. Языджи
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Лазович
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Озан Туфан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Кенан Караман
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Сербия
23
Эмил Роков
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
19
Даниэль Алексич
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
21
Филип Джуричич
АП
7
Мият Гачинович
АП
22
Адем Льяич
АП
16
Джордже Деспотович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Турция
12
Гекхан Аккан
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Умут Мерас
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
18
Назим Сангаре
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
3-2-3-2
1
Райкович
4
Коларов
4
Миленкович
3
Павлович
6
Гудель
5
Максимович
11
Костич
7
Радоньич
10
Тадич
22
Лазович
9
Митрович
3-2-2-1-2
1
Гюнок
4
Сеюнджу
3
Али Калдырым
15
Кабак
2
Челик
14
Текдемир
6
Туфан
6
Кекчю
11
Языджи
9
Унал
9
Караман
5
Максимович
13
Митрович
13
Митрович
5
Максимович
7
Радоньич
21
Джуричич
21
Джуричич
7
Радоньич
22
Лазович
7
Гачинович
7
Гачинович
22
Лазович
2
Челик
18
Сангаре
18
Сангаре
2
Челик
6
Кекчю
7
Ундер
7
Ундер
6
Кекчю
9
Унал
17
Йылмаз
17
Йылмаз
9
Унал
Остались в запасе
Сербия
Турция
23
Эмил Роков
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
19
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
22
Адем Льяич
АП
16
Джордже Деспотович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
12
Гекхан Аккан
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Умут Мерас
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
23
Эмил Роков
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
19
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
22
Адем Льяич
АП
16
Джордже Деспотович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
12
Гекхан Аккан
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Умут Мерас
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Сербия - Турция
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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