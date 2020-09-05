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Расписание матчей
Северная Македония - Армения
Северная Македония - Армения: обзор матча 05 сентября 2020
Северная Македония
05.09.2020, суббота, 16:00
, группа C2, 1 тур
2 : 1
Завершен
Армения
5'
Э. Алиоски (П)
38'
И. Несторовски (П)
90+4'
Т. Барсегян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Армения
Конец матча
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Барсегян
84'
Желтая карточка
К. Оганесян
76'
Замена
Н. Бриаско-Балекян
️️️️
А. Карапетян
Замена
А. Трайковски
️️️️
Б. Николов
75'
Желтая карточка
Э. Алиоски
72'
Замена
С. Спировски
️️️️
К. Ристевски
71'
Замена
Г. Пандев
️️️️
И. Несторовски
61'
Желтая карточка
В. Муслиу
58'
46'
Замена
Т. Барсегян
️️️️
Х. Байрамян
46'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
С. Григорян
Второй тайм
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Несторовски
38'
37'
Желтая карточка
О. Амбарцумян
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Алиоски
5'
3'
Желтая карточка
В. Ароян
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
21
Сероб Григорян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
7
Хорен Байрамян
АП
10
Аршак Корян
ПВ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Северная Македония
1
Деян Илиев
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Армения
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
14
Арман Оганесян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
8
Соломон Удо
ЦП
22
Артур Григорян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
8
Гегам Кадымян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
4-4-1-1
12
Шишковски
8
Алиоски
4
Ристевски
6
Муслиу
13
Ристовски
14
Велкоски
5
Адеми
7
Эльмас
16
Николов
10
Барди
23
Несторовски
4-1-2-2-1
1
Юрченко
13
Оганесян
2
Калисир
3
Ароян
21
Григорян
5
Григорян
6
Ангуло
19
Амбарцумян
10
Корян
7
Байрамян
20
Карапетян
4
Ристевски
20
Спировски
20
Спировски
4
Ристевски
23
Несторовски
10
Пандев
10
Пандев
23
Несторовски
16
Николов
9
Трайковски
9
Трайковски
16
Николов
20
Карапетян
14
Бриаско-Балекян
14
Бриаско-Балекян
20
Карапетян
7
Байрамян
11
Барсегян
11
Барсегян
7
Байрамян
21
Григорян
9
Бабаян
9
Бабаян
21
Григорян
Остались в запасе
Северная Македония
Армения
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
1
Деян Илиев
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
Главный тренер
Игор Ангеловски
14
Арман Оганесян
ЦЗ
8
Соломон Удо
ЦП
22
Артур Григорян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
8
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
1
Деян Илиев
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
Остались в запасе
14
Арман Оганесян
ЦЗ
8
Соломон Удо
ЦП
22
Артур Григорян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
8
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Северная Македония - Армения
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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