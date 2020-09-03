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Расписание матчей
Лига наций
Турция - Венгрия
Турция - Венгрия: обзор матча 03 сентября 2020
Турция
03.09.2020, четверг, 21:45
Лига наций, группа B3, 1 тур
0 : 1
Завершен
Венгрия
80'
Д. Собослаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Венгрия
Желтая карточка
И. Кахведжи
90'
+1
81'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Р. Салаи
80'
ГОЛ! 0:1!
Д. Собослаи
Замена
К. Караман
️️️️
Э. Килинк
76'
75'
Желтая карточка
А. Ланг
71'
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Салаи
60'
Замена
А. Шафер
️️️️
Д. Зигер
59'
Желтая карточка
А. Фиола
Замена
И. Кахведжи
️️️️
М. Хакан Яндас
58'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
А. Кутуджу
46'
45'
Желтая карточка
Д. Зигер
Желтая карточка
Б. Йылмаз
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Умут Мерас
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
19
Эмре Килинк
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Турция
12
Гекхан Аккан
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Озан Туфан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Кенан Караман
ЦФ
Венгрия
13
Адам Ковачик
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
15
Бенжамин Бабати
ЦФ
7
Кристиан Симон
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
21
Адриан Шоке
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
3-2-2-3
1
Чакир
4
Сеюнджу
22
Айхан
3
Демирал
13
Мерас
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
8
Яндас
17
Йылмаз
19
Килинк
16
Кутуджу
4-1-2-2-1
12
Гулачи
5
Фиола
2
Ланг
6
Орбан
4
Салаи
11
Холендер
18
Зигер
8
Надь
20
Салаи
10
Собослаи
9
Салаи
16
Кутуджу
11
Языджи
11
Языджи
16
Кутуджу
8
Яндас
10
Кахведжи
10
Кахведжи
8
Яндас
19
Килинк
9
Караман
9
Караман
19
Килинк
18
Зигер
13
Шафер
13
Шафер
18
Зигер
20
Салаи
16
Калмар
16
Калмар
20
Салаи
9
Салаи
23
Николич
23
Николич
9
Салаи
Остались в запасе
Турция
Венгрия
12
Гекхан Аккан
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Озан Туфан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
15
Бенжамин Бабати
ЦФ
7
Кристиан Симон
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
13
Адам Ковачик
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
21
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
12
Гекхан Аккан
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Озан Туфан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
Остались в запасе
15
Бенжамин Бабати
ЦФ
7
Кристиан Симон
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
13
Адам Ковачик
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
21
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Турция - Венгрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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