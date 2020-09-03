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Расписание матчей
Лига наций
Украина - Швейцария
Украина - Швейцария: обзор матча 03 сентября 2020
Украина
03.09.2020, четверг, 21:45
Лига наций, группа A4, 1 тур
2 : 1
Завершен
Швейцария
14'
А. Ярмоленко
68'
А. Зинченко
41'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Швейцария
Желтая карточка
А. Тымчик
86'
84'
Желтая карточка
Р. Штеффен
82'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Д. Соу
73'
Замена
А. Айети
️️️️
Р. Варгас
ГОЛ! 2:1!
А. Зинченко
Пас отдал
Б. Михайличенко
68'
59'
Желтая карточка
Н. Эльведи
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Е. Коноплянка
54'
46'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
С. Цубер
41'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Г. Джака
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Тымчик
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Марлос
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
13
Владислав Супряга
ЦФ
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Албиан Айети
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Пятов
2
Михайличенко
22
Матвиенко
4
Кривцов
17
Зинченко
6
Степаненко
18
Тымчик
8
Малиновский
10
Коноплянка
7
Ярмоленко
19
Мораес
4-1-2-1-2
1
Зоммер
2
Мбабу
4
Эльведи
5
Аканджи
13
Родригес
10
Джака
15
Соу
14
Цубер
17
Варгас
9
Сеферович
7
Эмболо
10
Коноплянка
9
Яремчук
9
Яремчук
10
Коноплянка
14
Цубер
11
Штеффен
11
Штеффен
14
Цубер
15
Соу
20
Эбишер
20
Эбишер
15
Соу
17
Варгас
17
Айети
17
Айети
17
Варгас
Остались в запасе
Украина
Швейцария
21
Александр Караваев
ПЗ
15
Виктор Цыганков
ПВ
1
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
11
Марлос
ПВ
13
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
17
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
21
Александр Караваев
ПЗ
15
Виктор Цыганков
ПВ
1
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
11
Марлос
ПВ
13
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
17
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Украина - Швейцария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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