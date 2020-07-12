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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАОК
Олимпиакос - ПАОК: обзор матча 12 июля 2020
Олимпиакос
12.07.2020, воскресенье, 21:45
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Завершен
ПАОК
90'
Э. Михай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ПАОК
90'
ГОЛ! 0:1!
Э. Михай
Пас отдал
Р. Алвес
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
М. Вальбуэна
86'
85'
Желтая карточка
Э. Михай
79'
Замена
А. Эсити
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
А. Хассан
️️️️
Ю. Эль-Араби
77'
72'
Замена
M. Stoch
️️️️
Д. Бисесвар
Желтая карточка
П. Сиссе
71'
Замена
Бруно
️️️️
Г. Масурас
62'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Гильерме
62'
58'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
52'
Желтая карточка
Д. Бисесвар
Желтая карточка
А. Бухалакис
50'
47'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
46'
Замена
Э. Михай
️️️️
С. Ингасон
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
38'
33'
Желтая карточка
Д. Яннулис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Маурисио
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Бруно
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
20
Виейринья
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
4-3-2-1
1
Са
21
Цимикас
35
Семеду
4
Сиссе
3
Эльабделлауи
8
Гильерме
2
Камара
41
Бухалакис
7
Масурас
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
4-1-2-1-2
1
Пасхалакис
15
Варела
15
Ингасон
5
Михайлидис
13
Яннулис
8
Маурисио
2
Алвес
7
Эль-Каддури
17
Цолис
29
Акпом
21
Бисесвар
28
Вальбуэна
77
Ранджелович
77
Ранджелович
28
Вальбуэна
8
Гильерме
7
Фортунис
7
Фортунис
8
Гильерме
7
Масурас
7
Бруно
7
Бруно
7
Масурас
19
Эль-Араби
19
Хассан
19
Хассан
19
Эль-Араби
15
Ингасон
4
Михай
4
Михай
15
Ингасон
7
Эль-Каддури
13
Эсити
13
Эсити
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
99
99
21
Бисесвар
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАОК
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
12
Живко Живкович
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
20
Виейринья
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
20
Виейринья
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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