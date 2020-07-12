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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - АЕК
Панатинаикос - АЕК: обзор матча 12 июля 2020
Панатинаикос
12.07.2020, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 3
Завершен
АЕК
16'
Д. Курбелис
8'
Д. Чигринский
43'
Н. Оливейра
90+3'
Д. Верде (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - АЕК
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Верде
90'
+1
Замена
Д. Верде
️️️️
П. Манталос
90'
Замена
А. Шабанадзович
️️️️
А. Симойш
Замена
Д. Коловос
️️️️
Я. Бузукис
88'
81'
Замена
М. Оиконому
️️️️
М. Ливайя
75'
Замена
С. Араухо
️️️️
Н. Оливейра
Желтая карточка
Ф. Македа
68'
Желтая карточка
Д. Коловециос
67'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Ануар
65'
59'
Желтая карточка
Паулиньо
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
А. Кампецис
46'
Замена
D. Serpezis
️️️️
С. Александропулос
46'
43'
ГОЛ! 1:2!
Н. Оливейра
ГОЛ! 1:1!
Д. Курбелис
Пас отдал
Я. Бузукис
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чигринский
Пас отдал
П. Манталос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Vangelis Theocharis
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
23
Ануар
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
17
Uffe Bech
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
2-5-1-2
1
Диудис
4
Шенкевельд
4
Коловециос
19
Загаритис
23
Ануар
6
Курбелис
8
Бузукис
23
14
Александропулос
9
Македа
90
Кампецис
4-4-2
1
Баркас
22
Лопеш
4
Сварнас
19
Чигринский
27
Паулиньо
8
Симойш
7
Крстичич
20
Манталос
4
Шиманьски
7
Оливейра
10
Ливайя
8
Бузукис
22
Коловос
22
Коловос
8
Бузукис
23
Ануар
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
23
Ануар
90
Кампецис
9
Переа
9
Переа
90
Кампецис
14
Александропулос
58
58
14
Александропулос
10
Ливайя
6
Оиконому
6
Оиконому
10
Ливайя
8
Симойш
5
Шабанадзович
5
Шабанадзович
8
Симойш
7
Оливейра
21
Араухо
21
Араухо
7
Оливейра
20
Манталос
10
Верде
10
Верде
20
Манталос
Остались в запасе
Панатинаикос
АЕК
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
17
Uffe Bech
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
17
Uffe Bech
ЦФ
Остались в запасе
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Панатинаикос - АЕК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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