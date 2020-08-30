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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Мольде
Викинг - Мольде: обзор матча 30 августа 2020
Викинг
30.08.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
3 : 2
Завершен
Мольде
58'
В. Бериша
73'
И. Ибрахимай
76'
F. TorsteinbÃ¸
67'
Э. Андерсен
90+3'
М. Эллингсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Мольде
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
М. Эллингсен
Пас отдал
Ф. Эушнес
90'
+1
Пенальти не реализован!
Л. Джеймс
Замена
E. Ãstensen
️️️️
З. Битики
88'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
В. Бериша
88'
85'
Замена
Г. Уинго
️️️️
О. Омойджуанфо
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
А. Нильсен Перейра
84'
ГОЛ! 3:1!
F. TorsteinbÃ¸
Пас отдал
И. Ибрахимай
76'
ГОЛ! 2:1!
И. Ибрахимай
73'
71'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Т. Кристенсен
71'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
Э. Андерсен
67'
ГОЛ! 1:1!
Э. Андерсен
ГОЛ! 1:0!
В. Бериша
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
8
Сондре Аукленд
АП
13
Michael Crowe
ЦФ
8
Johnny Furdal
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
16
Even Ãstensen
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Матис Болли
ЛВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Остбю
19
Перейра
3
Веватне
5
Хеггхейм
16
Лекберг
29
Ибрахимай
11
Битики
5
14
Бериша
11
де Ланлай
9
4-1-2-2-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Синюан
6
Эллингсен
28
Хауген
14
Эушнес
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Андерсен
10
Омойджуанфо
19
Перейра
23
Викстоль
23
Викстоль
19
Перейра
14
Бериша
10
10
14
Бериша
11
Битики
16
16
11
Битики
10
Кристенсен
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
10
Кристенсен
10
Омойджуанфо
2
Уинго
2
Уинго
10
Омойджуанфо
23
Андерсен
90
Джеймс
90
Джеймс
23
Андерсен
Остались в запасе
Викинг
Мольде
13
Michael Crowe
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
8
Джо Белл
ОП
8
Johnny Furdal
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
25
Йон Китолано
ЛЗ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
14
Матис Болли
ЛВ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
13
Michael Crowe
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
8
Джо Белл
ОП
8
Johnny Furdal
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
14
Матис Болли
ЛВ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Викинг - Мольде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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