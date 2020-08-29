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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Стремсгодсет
Бранн - Стремсгодсет: обзор матча 29 августа 2020
Бранн
29.08.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
1 : 1
Завершен
Стремсгодсет
33'
П. Странд
42'
Й. Хове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Стремсгодсет
74'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
N. Gunnarsson
Замена
Ф. Хауген
️️️️
К. Бармен
73'
53'
Замена
К. Красники
️️️️
Д. Ипалибо
42'
ГОЛ! 1:1!
Й. Хове
Пас отдал
М. Майгаард
ГОЛ! 1:0!
П. Странд
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
64
Sebastian Pop
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
4-2-1-3
1
Петтерсен
24
Странд
4
Форрен
24
Кольскоген
4
Грегор
10
Бармен
21
Тэйлор
7
Коомсон
99
Бамба
23
15
3-1-1-5
16
Михра
2
Микельсон
3
Ханссен
26
Вильсвик
18
Ипалибо
8
Хове
11
23
20
Майгаард
14
Мава
15
Салвесен
10
Бармен
7
Хауген
7
Хауген
10
Бармен
18
Ипалибо
8
Красники
8
Красники
18
Ипалибо
23
18
Стеневик
18
Стеневик
23
Остались в запасе
Бранн
Стремсгодсет
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
16
Али Ахамада
ВР
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
64
Sebastian Pop
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
16
Али Ахамада
ВР
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
64
Sebastian Pop
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Бранн - Стремсгодсет
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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