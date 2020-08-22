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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Викинг
Стремсгодсет - Викинг: обзор матча 22 августа 2020
Стремсгодсет
22.08.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
0 : 2
Завершен
Викинг
74'
Д. Ипалибо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Викинг
Желтая карточка
K. Tokstad
89'
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
Д. Ипалибо
80'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
М. Мава
79'
78'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
Я. де Ланлай
74'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Ипалибо
Желтая карточка
К. Красники
60'
Замена
К. Красники
️️️️
N. Gunnarsson
59'
Желтая карточка
М. Мава
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
13
Michael Crowe
ЦФ
8
Johnny Furdal
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
3-1-1-5
16
Михра
3
Ханссен
26
Вильсвик
2
Микельсон
18
Ипалибо
8
Хове
20
Майгаард
14
Мава
15
Салвесен
11
23
3-1-1-1-4
1
Остбю
3
Веватне
5
Хеггхейм
19
Перейра
16
Лекберг
29
Ибрахимай
11
Битики
11
де Ланлай
14
Бериша
9
5
18
Ипалибо
9
9
18
Ипалибо
23
8
Красники
8
Красники
23
14
Мава
18
Стеневик
18
Стеневик
14
Мава
11
де Ланлай
23
Викстоль
23
Викстоль
11
де Ланлай
Остались в запасе
Стремсгодсет
Викинг
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
64
Sebastian Pop
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
13
Michael Crowe
ЦФ
8
Джо Белл
ОП
8
Johnny Furdal
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
64
Sebastian Pop
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Остались в запасе
13
Michael Crowe
ЦФ
8
Джо Белл
ОП
8
Johnny Furdal
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Стремсгодсет - Викинг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
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Русенборг
6 : 0
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22.11.2025
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Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
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Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
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