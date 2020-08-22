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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Сандефьорд
Волеренга - Сандефьорд: обзор матча 22 августа 2020
Волеренга
22.08.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
2 : 1
Завершен
Сандефьорд
83'
Б. Финне
89'
Б. Финне
10'
С. Гуссиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Сандефьорд
90'
Желтая карточка
С. Гуссиас
ГОЛ! 2:1!
Б. Финне
Пас отдал
А. Доннум
89'
ГОЛ! 1:1!
Б. Финне
83'
Желтая карточка
J. BjÃ¸rdal
76'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
М. Леквен
64'
Замена
Б. Финне
️️️️
B. Stokke
64'
56'
Замена
Э. Бренден
️️️️
К. Хансен
Желтая карточка
M. VilhjÃ¡lmsson
54'
Замена
J. BjÃ¸rdal
️️️️
И. Насберг
29'
Замена
Ф. Майре
️️️️
С. Адекугбе
20'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Гуссиас
Пас отдал
К. Хансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
3-4-3
1
Классон
3
Адекугбе
37
Насберг
2
Борхгревинк
9
Йенсен
6
Леквен
9
Шала
15
Доннум
27
20
4
1-1-1-5
5
Вембангомо
19
Куртович
99
Хансен
10
1
4
3
3
6
Леквен
11
Сахрауи
11
Сахрауи
6
Леквен
37
Насберг
3
3
37
Насберг
20
11
Финне
11
Финне
20
3
Адекугбе
7
Майре
7
Майре
3
Адекугбе
99
Хансен
15
Бренден
15
Бренден
99
Хансен
Остались в запасе
Волеренга
Сандефьорд
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Волеренга - Сандефьорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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