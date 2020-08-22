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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Старт
Буде-Глимт - Старт: обзор матча 22 августа 2020
Буде-Глимт
22.08.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
6 : 0
Завершен
Старт
17'
В. Бонифаци
35'
П. Берг
52'
Й. Хеуге (П)
54'
Ф. Зинкернагель
57'
Й. Хеуге
60'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Старт
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Й. Хеуге
70'
61'
Замена
H. Robstad
️️️️
Й. Даланд
ГОЛ! 6:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
60'
59'
Замена
Э. Сегберг
️️️️
С. Скалевик
58'
Замена
E. Marković
️️️️
J. Jørgensen
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Лоде
58'
ГОЛ! 5:0!
Й. Хеуге
Пас отдал
У. Салтнес
57'
Замена
A. Foosnaes
️️️️
Ф. Бьоркан
57'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Зинкернагель
54'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Й. Хеуге
52'
46'
Замена
А. Акиньеми
️️️️
E. Schulze
ГОЛ! 2:0!
П. Берг
35'
ГОЛ! 1:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
11
Кевин Кабран
АП
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
50
Fredrik Hansen
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
22
Хейбротен
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
14
Салтнес
19
Фет
10
Хеуге
11
Зинкернагель
22
Бонифаци
2-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Вихне
11
Кабран
18
1
4
6
11
10
Хеуге
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
10
Хеуге
2
Лоде
38
Амундсен
38
Амундсен
2
Лоде
15
Бьоркан
24
24
15
Бьоркан
2
Даланд
15
15
2
Даланд
6
15
15
6
15
Скалевик
23
Сегберг
23
Сегберг
15
Скалевик
11
17
Акиньеми
17
Акиньеми
11
Остались в запасе
Буде-Глимт
Старт
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
45
Маркус Андерсен
ВР
2
Sammy Skytte
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
14
Espen Børufsen
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
50
Fredrik Hansen
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
45
Маркус Андерсен
ВР
2
Sammy Skytte
ЦП
Остались в запасе
14
Espen Børufsen
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
50
Fredrik Hansen
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Буде-Глимт - Старт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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