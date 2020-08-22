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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Сарпсборг 08
Кристиансунд - Сарпсборг 08: обзор матча 22 августа 2020
Кристиансунд
22.08.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
4 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
53'
А. Пеллегрино (П)
59'
Л. Каллудра
63'
А. Пеллегрино
90+5'
О. Сивертсен
90'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Сарпсборг 08
ГОЛ! 4:1!
О. Сивертсен
90'
+5
Желтая карточка
A. Hopmark
90'
+1
90'
ГОЛ! 3:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
Д. Линдсет
81'
Замена
А. Тветер
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
80'
Замена
J. Adeoti
️️️️
И. Кулибали
Желтая карточка
A. Askar
77'
Замена
Б. Бай
️️️️
С. Серли
76'
64'
Замена
S. Bojang
️️️️
M. Abdellaoue
64'
Замена
Б. Утвик
️️️️
М. Дюрестам
ГОЛ! 3:0!
А. Пеллегрино
63'
ГОЛ! 2:0!
Л. Каллудра
59'
53'
Желтая карточка
A. Falch
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Пеллегрино
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
16
Joachim Thomassen
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
13
Бендик Бай
ПВ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3-5-3
5
5
Сермо
19
90
Пеллегрино
10
Каллудра
6
10
Серли
77
Скарсем
24
77
29
Мумбанья
2-3-5
3
Наэсс
6
Дюрестам
48
Кулибали
10
Линдсет
17
Солтведт
22
14
Ларсен
21
7
5
10
Серли
13
Бай
13
Бай
10
Серли
28
Психе
28
Психе
21
2
2
21
6
Дюрестам
4
Утвик
4
Утвик
6
Дюрестам
48
Кулибали
17
17
48
Кулибали
7
9
Тветер
9
Тветер
7
Остались в запасе
Кристиансунд
Сарпсборг 08
11
Оскар Сивертсен
ПВ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
11
Оскар Сивертсен
ПВ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Остались в запасе
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Кристиансунд - Сарпсборг 08
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Кристиансунд
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
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